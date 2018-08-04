Kadınlar için genital bölgeye ağda yaptırmak, fazlasıyla mahrem bir deneyim. Sadece müşteri için değil, ağda yapan kişi için de öyle. Peki seans sırasında bir ağdacı nelerle karşılaşır, neler duyar, neler düşünür? İsmini vermek istemeyenbir güzellik salonu çalışanı BBC'den Lizzie Pook'a anlattı:

Açık söyleyeyim: Genital bölge ağdası yapmak, bacak ağdası yapmaya benzemez. Çok daha fazlası vardır: Çok daha gevşek ve hassas bir deri, gizlenmiş tüyler, hatta adet kanaması... En büyük fark ise, müşterinin bir yabancıya en mahrem yerini açması.

Bence tam da bu yüzden müşterilerimin gözünde bir psikolog ya da danışmana dönüştüm.

Onlar yarı çıplakken bikini bölgelerinde ellerim dolanıp duruyor sonuçta. Her şeyi görüyorsunuz. Bütün sınırlar yıkılıyor, bir çeşit zorunlu samimiyet oluyor.

Onlar bana fiziksel özelliklerini yargılamayacağım konusunda güveniyorlar ve bence, tam da bu nedenle, ahlaki konularda da onları yargılamayacağımı da biliyorlar.

"Kayınvalidesini çekiştiren de var, aldattığını söyleyen de"

Birine ağda yaptığımda, onun hakkında çok şey öğrenirim.

Müşterilerin çoğu ağda sırasında sohbet etmeyi sever. O kadar ki, ben aşağıda ağdasıyla ilgilenirken, birini aldattıklarını da anlatabiliyorlar. Bazen arkadaşlarını, bazen kayınvalidelerini çekiştiriyorlar.

Bazıları boşandıktan sonra aldatıldıklarını öğrendiğini benimle paylaşıyor.

"Kocam çok çalışıyor" diyen de var, "Az çalışıyor" diyen de.

Bence ağda, bir anlamda vücutlarının kontrolünü yeniden ellerine almaları demek. Onları kendileriyle ilgili uzun zamandır düşünmedikleri şeyler hakkında düşünmeye sevk ediyor.

"Müşterinin vajinasını hatırlamam bile"

İlgimi çeken başka bir konu da, bir yakını öldükten sonra vajinal bölge ağdası yapmaya gelenler.

Sanki bir kaosun içinde gibiler ama aynı zamanda yaşamları ve bedenlerini de bu şekilde kontrol altına alabildiklerini hissediyorlar. Uzun zamandır dağınık olan rafınızı düzenlemeye eşdeğer bir fiziksel davranış, ağda yaptırmak

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Kadın anatomisine gelince, beni hiçbir şey şaşırtmıyor. Zaten hiçbir zaman birinin vajinasına o kadar detaylı bakmıyorum. Daha çok kılların kalınlığı, çıkış yönü, dudakların içinde gizlenen tüyler gibi detaylarla ilgileniyorum. Büyük resme bakmıyorum yani.

Bir kadın odadan çıktığında, vajinasının neye benzediğini hatırlamam çünkü kadın bedenine ait görüntüler ve kokulara karşı duyarsızlaşıyorsunuz.

İşeme korkusu

Müşterilerin çoğu ben onlara ağda yaparken işemekten korkar ama bu daha önce başıma hiç gelmedi.

Ağda sırasında adet kanaması ise, çok sık karşılaştığım bir deneyim

Ya peçete ya da tampon koyarak önlem alır, işimize bakarız. Öte yandan böyle anlamda hijyen önceliğiniz olmalı. Eldiven takar, her seferinde ağda çubuğunu değiştiririm. Belki bana pahalıya patlar ama müşterinin düzenli olarak bana gelmesini sağlar.

"Gaz çıkarmamak için kalçalarını sıkıyorlar"

Ağda koltuğunda gaz çıkarma ise, kesinlikle başa gelen bir şey.

Bir seferinde tüyleri almam için arkasını dönen ve poposunu ayıran bir kadın, büyük bir gürültüyle gaz çıkardı. Önce o kıkırdadı, sonra ikimiz de güldük geçtik.

Herkes pırt yapmaktan korkuyor. Bazıları gaz çıkarmamak için kalçalarını sıkıyor. Oysa bu son derece normal, tabii ki olacak.

Biriyle birlikte olanlar ve bekarlar, genelde randevularına sadık kalır. En ufak bir kıl istemezler. Düzenli ilişkide olan ve evli olanların o kadar da sık geldiğini söyleyemeyeceğim ama birçoğu, partnerlerinin tüylerden rahatsız olduğunu söylüyor.

Açıkçası bu beni biraz üzüyor. Siz kendiniz için ağda yaptırmalısınız, hayatınızdaki kişi için değil.

Ağda sırasında görüntülü iş görüşmesi

Bazı müşterilerin üzerinde zaman baskısı oluyor ve hızlı olmam gerekiyor.

Bir keresinde müşterim ağda sırasında görüntülü telefon görüşmesi bile yaptı.

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Telefonu sadece göbeğinin üstünü gösterecek şekilde yerleştirdik. Ben aşağıda ağda yaparken, belinden yukarısı tamamen profesyonel ve sakin bir şekilde görüşmesini gerçekleştirdi.

"Güzin Abla'ya dönüştüm"

İşim özel hayatımı kesinlikle etkiliyor çünkü her gün, başka bir yabancının sorunlarını dinliyorum. Bu nedenle arkadaşlarıma da "güzin abla" gibi davranır oldum.

Öte yandan her seferinde kendime herkesi ve her şeyi düzeltemeyeceğimi hatırlatmam gerekiyor.

Eğer hepsinin dertlerini ve streslerini omzuma yüklenirsem, hayat benim için imkansızlaşır.

Biraz derimi kalınlaştırmam gerekti ama asla işimi değiştirmezdim. Müşterilerin odamdan çıktığında kendilerini birçok yönden daha hafif hissettiklerini bilmek beni mutlu ediyor.

Yazı, BBC Three'nin internet sitesinden alınmıştır.