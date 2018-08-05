First Lady, Donald Trump'ın hakaret tweet'inden sonra ünlü basketbolcuyu övdü

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ABD'nin 'First Lady'si Melania Trump, eşi, LeBron James ile ilgili hakaretamiz ifadeler içeren bir tweet attıktan saatler sonra ünlü basketbolcuyu öven bir açıklama yaptı.

James, CNN televizyonuna verdiği röportajda, Başkan Trump'ın kutuplaştırıcı bir siyaset yürüttüğünü ve ırkçılığı cesaretlendirdiğini söylemişti.

Bu çıkışa karşılık olarak ise Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden ünlü basketbolcunun zekasını sorgulayan bir paylaşım yaptı.

CNN adına mülakatı yapan kişinin "televizyondaki en aptal kişi" olduğunu söyleyen Trump, "Lebron'u bile akıllı gösterdi ki bunu yapabilmek kolay değil" dedi.

Bu açıklamadan saatler sonra ise, eşi Melania Trump, sözcüsü aracılığı işe James'ın Ohio'daki bir okulla ilgili çalışmalarına atfen "iyi şeyler yapmak için çalıştığını" söyledi.

CNN'e açıklama yapan sözcü, Melania Trump'ın söz konusu okulu ziyaret edebileceğini de söyledi.

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 Ağustos 2018

Michael Jordan da James'e destek verdi

Ünlü basketbolcu, CNN röportajında, sporun kendisine farklı ırklardan kişilerle bir araya gelme şansı verdiğini ifade ederek, "Spor hiçbir zaman insanları bölen bir şey olmamıştı. Aksine her zaman insanları bir araya getirdi." demişti.

"O (Trump) bizi bölüyor ve son birkaç aydır, sporu da insanları ayırmak için kullandığını fark ediyorum ki buna katılmam mümkün değil. Çünkü ben ilk kez beyaz biri ile spor yaparken bir araya geldim."

James, röportajın devamında Trump'ın politikalarının ırkçıları cesaretlendirdiğini de belirterek, "Irkçılık her zaman buradaydı. Ama bu başkan sayesinde insanlar artık saklanma gereği duymuyor. Direkt suratınıza bunu ifade ediyor." şeklinde konuştu.

Trump, LeBron James'ı zekası üzerinden eleştirdiği Twitter mesajında "Ben Mike'ı tercijh ediyorum" diye sonlandırarak, Michael Jordan'ı işaret etmişti.

Buna karşın Jordan da James'e destek veren bir açıklama yaptı ve sözcüsü aracılığı ile "Ben L.J.'i [LeBron James] destekliyorum. Toplumu için inanılmaz işler yapıyor." dedi.