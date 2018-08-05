İsviçre'de koleksiyon uçağı düştü: 20 kişi öldü

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İsviçre'de dağlık bir alana düşen İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir koleksiyon uçağında bulunan 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

JU-Air isimli hava yolu şirketine uçakta 3 mürettebat ile 17 yolcu bulunuyordu.

Şirket olaydan derin bir üzüntü duyulduğunu ve hayatını kaybedenlerin yakınları için iletişim hattı kurulduğunu duyurdu.

Cumartesi günü düşen uçağın enkazına ulaşılırken kazanın sebebi ise henüz belirlenebilmiş değil.

İsviçre'deki 20 Dakika isimli gazeteye konuşan bir görgü tanığı, "uçak 180 derece güneye döndü ve taş gibi yere çakıldı" dedi.

Polis uçağın deniz seviyesinden 2,540 metre yükseklikteki bir dağlık alana düştüğünü açıkladı.

Telif hakkı JU-Air

JU-Air, filosundaki Alman yapımı koleksiyon uçaklarla bu bölgede gezi uçuşları hizmeti veriyor.

Şirket ileri bir duyuruya kadar uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.