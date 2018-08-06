Suudi Arabistan, Kanada'yla ticari ve diplomatik ilişkilerini dondurdu

Telif hakkı AFP Image caption Michelle Obama ve Hillary Clinton ile birlikte görülen Badawi, 2012 yılında Uluslararası Kadın Cesaret Ödülü'ne layık görülmüştü.

Suudi Arabistan, içişlerine karıştığı gerekçesiyle Kanada'yla tüm yeni ticaret ve yatırım anlaşmalarıyla, diplomatik ilişkilerini dondurduğunu açıkladı.

Suudi Dışişleri Bakanlığı, bir dizi Twitter mesajında ayrıca ülkedeki Kanada Büyükelçisini sınırdışı ettiğini ve Kanada'daki Büyükelçisini geri çektiğini duyurdu.

Riyad yönetiminin bu hamlesi, Kanada'nın bazı insan hakları savunucularının gözaltına alınmasından "derin kaygı duyulduğunu" açıklamasından sonra geldi.

Gözaltına alınanlar arasında Suudi Arabistan ve ABD vatandaşı kadın hakları savunucusu Samar Badawi de bulunuyor.

Badawi, Suudi Arabistan'daki erkek vesayeti sistemine son verilmesi çağrısı yapıyordu.

Suudi Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında içişlerine "herhangi bir şekilde müdahalenin kabul edilmeyeceği" belirtildi.

Açıklamada, Kanada Dışişleri Bakanlığı'ının geçen hafta yaptığı sivil toplum ve kadın hakları savunucularının "derhal serbest bırakılması" çağrısı yapan duyurusuna atıfta bulunuldu.

@CanadaFP tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Canada is gravely concerned about additional arrests of civil society and women’s rights activists in #SaudiArabia, including Samar Badawi. We urge the Saudi authorities to immediately release them and all other peaceful #humanrights activists. — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) 3 Ağustos 2018

Suudi Bakanlık Kanada'nın tutumunu "bir saldırı" diye tanımlarken şu önlemlerin alınacağını bildirdi;

İki ülke arasındaki tüm yeni ticaret ve yatırım işlemlerinin dondurulması

Kanada Büyükelçisi'nin istenmeyen adam ilan edilmesi ve 24 saat içinde ülkeyi terk etmesi

Kanada'daki Suudi Büyükelçi'nin geri çağrılması

Ek önlemler alma hakkının saklı tutulması

Kanada hükümeti henüz Suudi Arabistan'ın diplomatik önlemleri konusunda bir açıklama yapmadı.