Kolombiya'da kokain üretimi tarihin en yüksek seviyesine çıktı

BBC, 2017'de 900 ton kokain üretiminin yapıldığı Kolombiya'da polisin ormandaki bir uyuşturucu laboratuvarına yaptığı operasyonu yerinde izledi. Kolombiya polisi, küresel talep nedeniyle uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin zorlaştığını söyledi.

Operasyon sonrası BBC'ye konuşan General Alberto Meija, yılda 400 ton koka ve kokain ele geçirdiğini ancak bunun kokain ticaretinin tamamen engellemekte yetersiz olduğuna dikkat çekti.

Ülkenin batısındaki Tumaco'nun kokain ticaretinin merkezi konumuna geldiğini belirten polis, rakip uyuşturucu çeteleri arasındaki savaş nedeniyle kentte cinayet oranının da yükseldiği bilgisini verdi.