İsviçre'de kuraklık: Ordu ineklere helikopterlerle su taşıyor

1921'den beri en kurak bahar ve yaz aylarını yaşayan İsviçre'de ordu meralardaki ineklere helikopterlerle su taşımaya başladı.

Vaud Kantonu Ekonomi Bakanı Philippe Leuba, bahar aylarında hiç yağmur yağmadığına dikkat çekerek, "Bölgede beslenen 40 bin inek var. İneklerin günde 80-150 litre su tükettiğini unutmamak lazım. Durum gerçekten çok kaygı verici" dedi.

Vaud'daki merayı kiralayan çiftçi Gregoire Martin ise "13 yıldır burada mera kiralıyorum. ilk kez havadan su taşımak zorunda kaldık" diye konuştu.

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