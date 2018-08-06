Bologna'da kaza yapan tanker patladı: 2 ölü, 55 yaralı

Telif hakkı Reuters Image caption İtalya'nın Bologna kentinde kazanın meydana geldiği otoyol

İtalya'nın Bologna kentinde bir otoyolda meydana gelen kaza sonrasında yaşanan patlama sonucu ilk bilgilere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı. Yaralılardan 10'dan fazlasının durumlarının ağır olduğu açıklandı.

İtalyan basınındaki haberlere göre bugün yerel saatle 14 civarında, Bologna'nın Borgo Panigale mahallesinde otoyolda seyreden bir tanker, bir trafik kazasına karıştı.

Yanıcı madde taşıdığı belirtilen tankerde büyük bir patlama yaşanırken alevler çevredeki araçlara da yayıldı.

Patlamanın etkisiyle otoyoldaki bir üst geçit kısmen çöktü ve yan yollardaki araçlar da hasar gördü.

Kaza sonrası bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri gönderildi, otoyol kısmen trafiğe kapatıldı.

Patlama haberi ilk olarak sosyal medyada "Havalimanı yakınında patlama" şeklinde yayılsa da Bologna Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, havalimanının olaydan etkilenmediği ve uçuşlarda aksama yaşanmadığı belirtildi.