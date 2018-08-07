Telif hakkı Reuters Image caption Bologna'da kazanın meydana geldiği bölge

İtalya'nın Bologna kentinde bir otoyolda dün bir tankerin önündeki kamyona çarparak infilak etmesinin ardından tehlikeli madde taşıyan araçların denetimi tartışmaya açıldı. Görgü tanıklarının ifadeleri de patlamanın büyüklüğünü anlamaya yardımcı oluyor. İtalyan basınına konuşan görgü tanıkları olay anında bir saldırı ya da depremden şüphelendiklerini söyledi.

Bir tanık "Hava aniden kaynama noktasına ulaşmışa benziyordu" derken, bir başkası da "Alevden bir meteor çarpmış gibiydi" dedi.

Patlama anında yakındaki bir restoranda yemek yiyen bir kişi de yaşananları, "Bir parlama oldu ve restoranın cam tavanı çökmeye başladı. İnsanlar kaçışıyordu. Çok güçlü bir patlama sesi duyuldu ve her şey çökmeye başladı. Dışarıya baktığımda alevden bir duvar gördüm" diye anlattı.

Kazaya sebep olan tankerin LPG taşıdığı ve sürücüsünün olayda hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Kazanın hemen ardından ölü sayısı 2 yaralı sayısı ise 55 olarak açıklansa da bu bilanço ilerleyen saatlerde değiştirildi.

Olayda 1 kişinin öldüğü, yaralı sayısının ise 100'e ulaştığı belirtiliyor.

Soruşturma açıldı

Kazanın nedeni henüz bilinmezken savcılık faciaya sebebiyet vermek ve kasıtsız adam öldürmek suçlamalarıyla soruşturma açtı.

Polis tarafından paylaşılan kaza anının görüntülerinde, çok sayıdaki ağır vasıta ile birlikte otoyolda seyreden tankerin, öndeki araçlar durduktan sonra da ilerlemeye devam ederek önündeki kamyona arkadan çarptığı görülüyor.

Çarpmanın etkisiyle büyük bir patlama yaşanıyor ve alevler hızla yayılarak otoyolu kaplıyor.

Otoyoldaki diğer araçların yanı sıra, yan yollardaki oto bayiilerinde bulunan çok sayıda araç da alevler içinde kalıyor.

Kazanın yaşandığı üst geçit de kısmen çöküyor.

Tehlikeli madde taşıyan araçların denetimi tartışılıyor

İtalyan basını ise bugün tehlikeli madde taşıyan araçların denetimini tartışmaya açtı.

La Repubblica gazetesi, her gün 10 bin kadar tehlikeli madde taşıyan aracın İtalyan karayollarında risk yarattığını yazdı.

La Stampa da, ağır vasıtaların sıkı tedbirlerle denetlendiğini ancak denetlemeleri geçmek için manipulasyon da yapıldığını yazdı.

Gazeteye konuşan bir sendika yetkilisi, ağır vasıta şoförlerinin direksiyon başında geçirdiği zamanın bir cihazla ölçüldüğünü ancak bazı firmaların bu cihazlarla "oynadığını" söyledi.

Sendika yetkilisi ayrıca, şoförlerin dinlenmeleri gereken zamanlarda yük taşımak gibi başka işlerde çalıştırıldığını da belirtti.

Bologna'da kaza yapan tanker patladı