ABD yaptırımlarının yürürlüğe girdiği İran'ı bundan sonra neler bekliyor?

ABD'nin İran'a yönelik iki aşamalı yeni yaptırım planını ilan etmesi sonrası ülkenin özellikle otomotiv sektörünü vuran ilk paket devreye girdi.

Donald Trump Twitter hesabından da bir açıklama yaparak, "İran ile iş yapan ABD ile yapmayacak" mesajını duyurdu. Peki bu İran ve bu ülkeyle enerji anlaşmaları olan Türkiye gibi ülkeler için ne anlama geliyor?

İran halkının yeniden yaptırım ekonomisine dönüşü nasıl karşılaması bekleniyor?

BBC Farsça Servisi'nden Majid Afshar'a İran'da yürürlüğe giren yeni dönemi sorduk.