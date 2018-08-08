Eski Malezya Başbakanına kara para aklama suçlaması

Telif hakkı Reuters Image caption Necib Razak'ın kaderi seçimleri kaybetmesinin ardından değişti.

Eski Malezya Başbakanı Necib Razak, milyonlarca dolarlık yolsuzluk skandalında üç farklı kara para aklama suçlaması yöneltildi.

Razak devlet fonu 1MDB'den kişisel banka hesaplarına 10 milyon dolar aktarmakla suçlanıyor.

Razak geçen ay tutuklanmış ve eski başbakana daha önce güveni ve görevi kötüye kullanma suçlamaları yöneltilmişti.

1MDB skandalıyla ilgili soruşturma Razak'ın Mayıs'taki şok seçim yenilgisinin ardından başlatıldı.

Bütün suçlamalara reddeden Razak, görevdeyken geçirdiği soruşturmada aklanmıştı.

Telif hakkı EPA Image caption Razak'a ait konutlarda milyonlarca dolarlık lüks mallar bulunmuştu.

Razak, aile üyeleri ve bazı siyasi müttefikleri, sanat eserinden dünyanın dört bir yanında lüks konutlara dek birçok şey satın almak için büyük miktarda parayı zimmete geçirmekle suçlanıyor.

Yolsuzluk iddiları, 93 yaşındaki tecrübeli siyasetçi Mahathir Mohamad öncülüğündeki reformcu ittifak karşısındaki seçim yenilgisinde büyük rol oynadı.

Geçtiğimiz haftalarda Razak ve eşine ait bazı konutlara baskınlar düzenlenmişti. Polis, baskınlarda lüks çantalardan, mücevher ve nakit paraya kadar birçok şey ele geçirildiğini açıklamıştı.

Necib Razak tarafından 2009'da kurulan 1MDB adlı devlet fonu, başkent Kuala Lumpur'u bir mali merkeze dönüştürmek ve stratejik yatırımlarla ekonomiyi canlandırmayı amaçlıyordu.

Telif hakkı Getty Images Image caption 1MDB hakkında birkaç ülkede birden soruşturma yürütülüyor.

Fon 2015 başlarında bazı bankalara ve tahvil sahiplerine ödeme yapamayınca dikkat çekmişti.

Daha sonra Wall Street Journal gazetesi, 700 milyon dolara yakın bir paranın Razak'ın şahsi banka hesaplarına gittiğini gösteren belgeler bulduğunu iddia etmişti.

Fondaki milyarlarca doların akibeti hala bilinmiyor.