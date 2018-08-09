Telif hakkı AFP Image caption Bazı kürtaj karşıtı eylemciler birbirine srılarak ağladı.

Arjantin'de senato, kadınlara hamileliklerinin ilk 14 ayında kürtaj hakkını öngören yasa tasarını reddetti.

Aylardır ülkede tartışılan tasarının oylamasında 38 senatör karşıt oy kullanırken 31'i ise kabul yönünde oy verdi.

Ülkede hali hazırda kürtaja sadece tecavüz vakalarında ve annelerin sağlık sorunu yaşadığı durumlarda izin veriliyor.

Oylama sırasındahem kürtaj yanlıları hem de karşıtları parlamento binası önünde gösteri düzenledi.

Kürtaj karşıtı bir eylemci, "Bu oylama Arjantin'in hala aile değerlerini temsil eden bir ülke olduğunu gösterdi" dedi.

Kürtaj yanlısı eylemcilerinse ağladığı ve kararı protesto ettiği görüldü.

Telif hakkı AFP Image caption Kürtaj karşıtı kadınlar kararı protesto etti.

Kadın hakları örgütlerinin yıllardır süren kampanyalarının ardından merkez sağ hükümet geçen aylarda, kürtajı yasallaştırmak için bir referandumun değerlendirilebileceğini açıklamıştı.

Latin Amerika'da sadece Uruguay ve Küba kürtaj hakkını tamamen kabul etmiş ülkeler.

Telif hakkı Reuters Image caption Kürtaj yanlısı kadınlar kararı kutladı.

Mayı ayında İrlanda'da kürtaj yasağıyla ilgili referandum düzenlenmiş, 'Evet' kampanyası destekçileri oyların yüzde 66,4'ünü alarak zafer kazanmıştı.

Böylece ülkede yıllardır tartışılan kürtajı yasaklayan yasal düzenlemede değişiklik yapılmasının da önü açılmıştı.