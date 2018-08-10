Trump'ın kayınvalidesi ve kayınpederi ABD vatandaşı oldu

Telif hakkı AFP/Getty Image caption Slovenya'da doğah Amalija ve Viktor Knavs 70'li yaşlarını sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kayınvalidesi ve kayınpederi özel bir törenle ABD vatandaşı oldu.

First lady Melania Trump'ın Slovenya doğumlu anne ve babası Viktor ve Amalija Knavs'ın New York'ta vatandaşlık yemini ettikleri belirtildi.

Avukatları, müvekillerinin daha önce kızları Melania Trump'ın sponsor olduğu yeşil kartlarla ABD'de yaşadıklarını belirtti.

Başkan Trump geçmişte aile bağları üzerinden "zincirleme" göçmenliğe karşı çıkmıştı.

Trump, kan bağı yerine profesyonellere öncelik veren liyakata dayalı bir puan sisteminden yana olduğunu söylemişti.

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin CHAIN MIGRATION must end now! Some people come in, and they bring their whole family with them, who can be truly evil. NOT ACCEPTABLE! pic.twitter.com/PQGeTTdRtX — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 Kasım 2017

Melania Trump, mankenlik yaptığı sırada 2001 yılında "olağandışı yeteneğe" sahip olanlara verilen Einstein vizesiyle ABD'ye girmiş ve 2006'da ABD vatandaşı olmuştu.

ABD'deki gçmenlik yasalarına göre, Melania Trump'ın anne ve babasının vatandaşlığa başvurmadan önce en az beş yıl boyunca yeşil kartla ülkede yaşamaları gerekiyor.

Vatandaşlık törenine katılan avukatları Michael Wildes dışarıda bekleyen gazetecilere, beş yıl bekleme gerekliliğinin yerine getirildiğini söyledi, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Kan bağı temelindeki öçü "göçmenlik sürecinin temel dayanağı" diye tanımlayan Wildes, çiftin bu yolla vatandaşlık alıp almadığı sorulduğunda ise "Öyle sanıyorum" yanıtını verdi.

Trump ise sık sık ABD'nin göçmenlik yasalarına saldırıyor ve "dünyadaki en aptal göç yasaları" diyor.

Viktor Knavs Slovenya'nın Sevnica kentinde otomobil satıcılığı yapıyor, eşi Amalija da bir tekstil fabrikasında çalışıyordu.