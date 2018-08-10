ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım: Çelik ve alüminyumda gümrük vergisi iki katına çıkıyor

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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'den satın alınan çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin iki katına çıkarılmasına onay verdiğini açıkladı.

Trump attığı Twitter mesajında, "Türk lirası, çok güçlü dolarımız karşısında hızla düşerken Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdim! Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil!" dedi.

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 Ağustos 2018

Türkiye'nin ABD'ye çelik ihracatı 2017 yılında 1 milyar dolar olmuştu.

Trump'ın Twitter mesajının ardından Türk lirası, dolar, euro ve sterlin karşısında rekor tazeledi.

Dolar, 6,87 TL ve euro da 7,77 TL olurken, sterlin de 8,49 TL ile rekor kırdı.