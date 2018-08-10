ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım: Çelik ve alüminyumda gümrük vergisi iki katına çıkıyor
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'den satın alınan çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin iki katına çıkarılmasına onay verdiğini açıkladı.
Trump attığı Twitter mesajında, "Türk lirası, çok güçlü dolarımız karşısında hızla düşerken Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdim! Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil!" dedi.
Türkiye'nin ABD'ye çelik ihracatı 2017 yılında 1 milyar dolar olmuştu.
Trump'ın Twitter mesajının ardından Türk lirası, dolar, euro ve sterlin karşısında rekor tazeledi.
Dolar, 6,87 TL ve euro da 7,77 TL olurken, sterlin de 8,49 TL ile rekor kırdı.
- Trump'ın yaptırım açıklamasının ardından Dolar/TL kurunda yeni rekor: 6,50
- ABD bugüne kadar Türkiye'den kimlere, neden yaptırım uyguladı?
- ABD ve AB ticaret savaşına girmeyecek