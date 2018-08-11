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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York Times gazetesine yazdığı makalede, ABD ile ilişkilerde gelinen son durumu ele aldı.

ABD'yi kaygılarını anlamamakla eleştiren Erdoğan, Washington yönetiminin Türkiye'nin alternatifleri bulunduğunu anlaması gerektiğini ve "tek taraflılığı ve saygısızlığı sürdürmesi halinde yeni dost ve müttefik arayışına girileceğini" ifade etti.

Erdoğan, "Türkiye, ABD ile yaşanan krizi nasıl görüyor" başlıklı makalesinde Türkiye ile ABD'nin son 60 yıldır stratejik ortak ve NATO müttefiki olduğunu belirterek, iki ülkenin hem Soğuk Savaş döneminde hem de sonrasında ortak sıkıntılara karşı "omuz omuza" durduklarını yazdı.

Türkiye'nin ABD'nin ne zaman ihtiyacı olsa yardıma koştuğunu aktaran Erdoğan, ABD'nin ise Türk halkının kaygılarını defalarca ve sürekli anlamayı ve saygı duymayı başaramadığı eleştirisini yöneltti ve şunları söyledi:

"Ve son yıllarda ortaklığımız görüş ayrılıklarının yarattığı bir sınavdan geçiyor. Ne yazık ki; bu tehlikeli eğilimi tersine çevirme çabalarımız sonuçsuz kaldı. ABD'nin Türkiye'nin egemenliğine saygı duymaması ve milletimizin karşı karşıya olduğu tehlikeleri anladığını ortaya koyamaması halinde, ilişkilerimiz de tehlikeye girebilir."

İki kritik mesele: Gülen'in iadesi ve ABD'nin YPG'ye desteği

Erdoğan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Türkiye'nin ABD'nin girişimi kınaması ve seçilmiş hükümetle dayanışma içinde olduğunu beyan etmesini beklendiğini ancak bu beklentinin yerine getirilmediğini ifade ederek, Fethullah Gülen'in iadesi yönündeki taleplerle ilgili gelişme olmamasının durumu da daha kötüleştirdiğini aktardı.

Erdoğan'ın makalesinde Türkiye tarafında tepki yaratan bir diğer meselesinin de ABD'nin Suriye'de Kürt Demokratik Birlik Partisi (PYD) ve silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) verdiği destek olduğunu belirtti.

PYD ve YPG, ABD'nin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadelede sahadaki en önemli müttefikleri arasında yer alırken, Türkiye ise PYD ve YPG'nin PKK'nın bir kolu olduğunu söylüyor ve "terör örgütü" olarak nitelendiriyor.

Erdoğan, ABD'ye defalarca Suriye'de PKK ile bağlantılı olduğunu söylediği grupları eğitme ve silah yardımı yapma kararına yönelik kaygılarını ilettiklerini ancak bu endişelerin giderilmesi için hiçbir adım atılmadığını ifade etti.

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"Türkiye yeni dost ve müttefikleri arayışlarına girebilir"

Erdoğan makalesinin son paragraflarında şu ifadelere yer verdi:

"Son haftalarda, ABD, Amerikan vatandaşı Andrew Brunson'ın terör örgütüne yardım etme suçlamasıyla Türk polisi tarafından tutuklanmasını öne sürerek, Türkiye ile tansiyonun daha da yükselmesine neden olacak bir dizi adım attı.

"Başkan (Donald) Trump'a birçok toplantı ve görüşmemizde de söylediğim gibi, yargı sürecine saygı göstermek yerine, ABD, dost bir ulusa karşı yüksek sesle tehditlerde bulundu ve kabinemin bazı üyelerine yaptırım uygulamaya başladı. Bu karar kabul edilemez, akıl dışı ve sonunda da uzun yıllardır devam eden dostluğumuza zarar verecek niteliktedir.

"Türkiye'nin tehditlere boyun eğmeyeceğini göstermek için bizde bazı Amerikalı yetkililere yaptırım uygulayarak karşılık verdik. Önümüzdeki dönemde de aynı prensiplere bağlı kalmayı sürdüreceğiz: Hükümetimi yargı sürecine müdahale etmeye zorlamak, ne Anayasamızla ne de ortak demokratik değerlerimizle bağdaştırılabilir.

"Türkiye, defalarca ABD'nin kulaklarını tıkaması halinde kendi işini kendisinin göreceğini ortaya koydu. 1970'li yıllarda Türk hükümeti, Washington'ın itirazlarına rağmen Kıbrıslı Rumların Türk kökenlere yönelik katliamlarını önlemek için devreye girdi.

"Daha yakın bir dönemde de, Washington'ın ulusal güvenliğimize yönelik Kuzey Suriye'den kaynaklanan tehditlerden duyduğumuz kaygıların ciddiyetini anlayamamasının ardından sözde İslam Devleti'nin NATO sınırlarına erişimini kesmek ve Afrin kentinden YPG militanlarını çıkarmak için iki askeri sınır ötesi müdahalede bulunduk. Bu olaylarda görüldüğü gibi, ulusal çıkarlarımızı korumak için gerekli adımları atacağız.

"Dünyada kötülüğün pusuya yatmaya devam ettiği bir dönemde, on yıllardır müttefikimiz olan ABD tarafından Türkiye'ye yönelik yapılan tek taraflı eylemler, yalnızca Amerikan çıkarlarının ve güvenliğinin zarar görmesine hizmet eder.

"Washington, çok geç olmadan ilişkimizin asimetrik olduğu yönündeki hatalı düşüncesini bir kenara bırakmalı ve Türkiye'nin alternatifleri olduğu gerçeğini kabullenmelidir. Bu tek taraflılık ve saygısızlık eğiliminin tersine çevrilememesi halinde, yeni dostlar ve müttefikler arayışına girmemiz gerekecek."