Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Suikast girişiminin soruşturulması için FBI'ın yardımını kabul ederim

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, geçen hafta kendisinin hedef alındığını söylediği 'insansız hava aracı (drone) saldırısı'nın soruşturulması için FBI'ın yardımını kabul edebileceğini söyledi.

Maduro, olayla bağlantılı olduğunu düşündüğü kişilerin ise Florida'ya, Peru'ya ve Kolombiya'ya kaçtığına inandığını ifade etti.

ABD, olayla ilgili soruşturmada işbirliğine gideceklerine işaret etmiş ancak FBI'ın bir ziyarette bulunacağına dair kamuyla paylaşılan bir öneride bulunmamıştı.

Genellikle konuşmalarında ABD'yi kendisini devirme çalışmakla suçlayan Maduro, Cumartesi günü televizyondan yaptığı açıklamayla birçoklarını şaşırttı.

ABD, Mayıs ayında Maduro'nun yeniden seçildiği oylamanın adil ve özgür olmadığı gerekçesiyle Venezuela'ya yaptırımları artırmıştı.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Venezuela lideri olay sırasında canlı yayınlanan bir konuşma yapıyordu

Maduro, "ABD hükümeti, soruşturma için FBI'ın işbirliği önerisinde bulunursa veya işbirliği önerisini teyit ederse, kabul ederim" dedi

Maduro ayrıca Peru hükümetine de orada yaşayan şüphelileri sınır dışı etmesi çağrısında bulundu.

'Saldırı girişimi' nasıl gerçekleşti?

Olay, Maduro, ulusal ordunun kuruluşunun 81'nci yılı etkinlikleri sırasında konuşma yaparken gerçekleşti.

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İletişim Bakanı Jorge Rodriguez, yaptığı açıklamada patlayıcı yüklü iki insansız hava aracının protokol sıralarının yanında infilak ettiğini açıkladı.

Maduro ise gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, "Uçan bir cisim yanımda patladı, büyük bir patlamaydı. Hemen saniyeler sonra bir patlama daha gerçekleşti." dedi

ABD nasıl yardım edebilir?

Venezuela hükümeti, birincil fail olarak gördüğü Osman Delgado Tabosky'nin yaşadığı Miami, Florida'dan sınır dışı edilmesini istiyor.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Caracas'ta ABD'li diplomat James Story ile geçen hafta bir araya gelmiş ve ABD'nin yardımını talep etmişti. Story de ABD'nin işbirliği yapmayı kabul ettiğini ifade etmişti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD'nin olayla bağlantılı olduğu iddialarını yalanladı.

Maduro başka kimleri suçluyor?

Maduro, Kolombiya eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un, Venezuela'daki muhalif bağlantılarıyla, kendisine yönelik suikast emri verdiğini defalarca dile getirmişti.

Sosyalist lider 'sağcıların kendisini öldürmeye çalıştığına' inanıyor.

Kolombiya hükümeti ise suçlamaları 'temelsiz ve saçma' buluyor.

Maduro ayrıca Venezuela eski Meclis Başkanı Julio Borges'i ve gözaltına alınan muhalif milletvekilki Juan Requesens'i de suçluyor.