Dünyaca ünlü Marksist sosyal bilimci Samir Amin yaşamını yitirdi
Bağımlılık Okulu'nun kurucularından, Mısırlı-Fransız Marksist sosyal bilimci Samir Amin 86 yaşında Fransa'nın başkenti Paris'te hayatını kaybetti.
Amin, özellikle üçüncü dünya ülkelerinin kalkınması konusundaki teorik çalışmalarıyla tanınıyordu.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Amin'in ölümü ardından Twitter'dan birer açıklama yaptı.
Morales açıklamasında, "Dünya halklarının mücadelesini kavrayış ve öğreticiliğiyle destekleyen büyük anti-emperyalist, sömürgecilik karşıtı Marksist entelektüel Samir Amin kardeşimizin ölümünden dolayı üzgünüm. Sosyal adalet ideali mirası sonsuza dek desteklenecektir. Ölümsüzdür" dedi.
Yaşamı boyunca yaklaşık 30 kitaba imza atan Amin'in eserleri, aralarında Türkçe'nin de bulunduğu onlarca dile çevrildi.
Emperyalizm ve Eşitsiz Gelişme, Avrupa Merkezcilik, Kapitalizmden Uygarlığa, Liberal Virüs Amin'in öne çıkan kitapları arasındaydı.