Washington'da aşırı sağcıların gösterisine sadece 20 kişi katıldı

Telif hakkı EPA Image caption Washington'da aşırı sağcı gösteriye 20 kişi katıldı.

ABD'de beyazların üstünlüğünü savunan aşırı sağcıların Washington'da Beyaz Saray yakınlarında düzenlediği gösteriye sadece 20 kişi katıldı.

Virginia'da Charlottesville kentinde aynı grupların düzenlediği ve bir kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı gösterilerden bir yıl sonra yapılan eyleme izin verilmesi endişe yaratmıştı.

Neo-Nazilerin eylemi sırasında yüzlerce kişi aynı bölgede karşı gösteri yaptı.

Polis gösteriler sırasında sıkı güvenlik önlemleri aldı.

Polis minübüsüyle meydandan uzaklaştırıldılar

"Unite the Right 2 - Sağı Birleştir 2" adıyla düzenlenen gösteriye 400 kişinin katılması bekleniyordu.

Aşırı sağcılar, polis eşliğinde Beyaz Saray önündeki Lafayette Meydanı'ndan geçerken, karşı göstericiler, "Utanın" ve "Şehrimi terk edin" diye bağırdılar.

İki saat süren eylemden sonra göstericiler, iki polis minübüsüyle meydandan uzaklaştırıldı.

Karşı göstericiler daha sonra ABD Kongresi'ne çıkan Pennsylvania Bulvarı'nın bir ucundaki Özgürlük Meydanı'nda toplandı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Aşırı sağcılara karşı olanlar da protesto düzenledi.

Geçen yıl aşırı sağcılar, Charlottesville'de büyük bir katılımla gerçekleşen yürüyüşlerinde gövde gösterisi yapmıştı.

Gösteri, American İç Savaşı sırasında köleliği destekleyen ayrılıkçı Konfederasyoncuların komutanı general Robert E. Lee'nin heykelinin kaldırılması planını protesto için düzenlemişti.

Bazı aşırı sağcıların silahla katıldığı yürüyüşte, bir eylemcinin karşı göstericilerin üzerine arabasıyla dalması sonucu bir kişi ölmüş, 19 kişi de yaralanmıştı.

Olaylardan sonra Virginia eyaletinde olağanüstü hal ilan edilmişti.