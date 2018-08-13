Trump 'F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatını geçici olarak durduran' belgeyi imzaladı

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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatınının geçici olarak durdurulmasını öngören maddenin de içinde yer aldığı savunma bütçesini belirleyen tasarıyı imzaladı.

Akşam saatlerinde Dolar/TL kuru 7'nin üzerine çıktı.

Beyaz Saray imza törenini resmi Twitter hesabından paylaştı.

ABD Senatosu'nun onayından sonra Trump'ın imzaladığı 716 milyar dolarlık 2019 savunma harcamaları yasasına göre ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un, 90 gün içerisinde Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik bir rapor hazırlaması talep ediliyor. Pentagon raporu da Kongre'ye sunuluncaya kadar F-35'lerin Türkiye'ye teslimatının durdurulması isteniyor.

Bu raporda, Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının askeri ilişkilere etkisi ve F-35 yeni nesil savaş uçağı programından çıkarılmasının ABD sanayisi için yaratacağı sonuçların değerlendirilmesi bekleniyor.