Telif hakkı Getty Images Image caption Kadınlar "Benim hayatım senin pornon değil" sloganıyla gizli kamerayla cinsel istismarı protesto etmişti

Güney Kore'de gizlice bir erkek çıplak modelin fotoğraflarını çekip internette paylaşan bir kadın 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, kimliği açıklanmayan kadının "kurbanın itibarını geri dönülemez bir şekilde yaraladığı gerekçesiyle" cezalandırılması gerektiğine hükmetti.

Korea Times gazetesinin aktardığı mahkeme kararında "Kurban ciddi anlamda travma sonrası stress ve depresyon yaşamaktadır ve çıplak modellik kariyerine devam etmesi çok zordur" denildi.

Başkent Seul'deki Hongik Güzel Sanatlar Fakültesi'nde çektiği fotoğraflar nedeniyle Mayıs ayında tutuklanan ve cezalandırılan 25 yaşındaki kadın da bir çıplak model.

'Çifte standard' tartışması

Mahkemenin aldığı karar ise ülkede "çifte standard" tartışması başlattı.

Zira ülkede her yıl yüzde 80'i kadınları hedef alan 6000'den fazla "gizli kamera pornosu" vakası kayda geçiyor.

Yakalananların da çok azı ceza alıyor.

Güney Kore'de kadınlar, mağdur erkek olunca polisin hızla hareket ettiğini, kadın olunca ise dosyayı kapattığını savunuyor.

Kadınlara ayrımcılık yapıldığını savunan bazı gruplar daha önce ülke çapında protesto düzenlemişlerdi.

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6465 röntgencilik vakası, 119 kişiye hapis cezası

Güney Kore'de tuvaletler, mağazalardaki giyinme kabinleri, spor salonları ve yüzme havuzlarına gizli kamera yerleştirilmesi, görüntülerin daha sonra porno sitelerde paylaşılması yaygın bir suç.

Resmi verilere göre suçlu bulunan kişilerin sadece yüzde 8,7'sine ceza veriliyor.

Geçen yıl kayda geçen 6465 vakada sadece 119 kişi hapis cezası aldı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Kore Siber Cinsel Suçlarla Mücadele Kuruluşu Başkanı Seo Seung-hui, "Polisin benzerine az rastlanan ve mağdurun erkek olduğu bu vakaya yaklaşımının daha önce bir örneği yok" dedi.

Seo Seung-hui, "Polisin kurbanların kadın olduğu vakalarda bu kadar hızlı davrandığını nadir görüyoruz" diye konuştu.