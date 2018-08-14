İtalya’da otoyol köprüsü çöktü: En az 11 ölü

Telif hakkı EPA Image caption Çöken Morandi Köprüsü

İtalya'nın Cenova kentinde bir köprünün çökmesi sonucu en az 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin ağır yaralandığı belirtiliyor.

Cenova'da A10 otoyolu üzerindeki Morandi Köprüsü, öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Köprünün çökmesi sonucu çok sayıda aracın enkaz altında kaldığı açıklandı.

İtalyan basını, İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdıkları haberlerinde en az 11 kişinin öldüğünü ve 5 kişinin de ağır yaralandığını belirtiyor.

Yıkımın büyüklüğü nedeniyle ölü ve yaralı sayısının artabileceği vurgulanıyor.

İlk yardım servislerinin Cenova sorumlusu Francesco Bermano, Rai televizyonuna yaptığı açıklamada olayda onlarca kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

La Repubblica gazetesi de, nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bir bölgede yaşanan olayda bazı evlerin de köprü enkazı altında kaldığını belirtti.

Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli olayı "korkunç bir trajedi" diye niteledi.

A10 otoyolundaki Morandi Köprüsü 1967 yılında hizmete açılmıştı. Köprüdeki çökme sonrası sosyal medyada yapılan yorumlarda ülkedeki altyapı bakımsızlığı eleştiriliyor. İtalya'da geçen yıl da otoyollarda iki benzer köprü ve üst geçit çökmesi vakası yaşanmış, hayatını kaybedenler olmuştu.

Karayolları Müdürlüğü ise olayın köprüde sağlamlaştırma çalışmaları sürerken meydana geldiğini açıkladı.