İki askerin tahliyesi Yunanistan'da memnuniyetle karşılandı

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Edirne cezaevinde 167 günden bu yana tutuklu bulunan iki Yunan askerinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması, Atina'da memnuniyetle karşılandı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, yaptığı açıklamada "adaletin yerini bulduğunu" söyledi.

Çipras, "Atılan bu adım, Türk/Yunan dostluğunu ve iyi komşuluk ilişkilerini ve bölgedeki istikrarı güçlendirecek niteliktedir" dedi.

Çipas, askerleri "gösterdikleri cesaret, ailelerini de gösterdikleri sabır için" tebrik etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu gece kazançlı çıkan diplomasi olmuştur" dedi. Dışişleri Bakanlığı da askerlerin serbest bırakılmasının Türk-Yunan dostluğunu ve işbirliği bağlarını pekiştireceğini söyledi.

İki askerin tutuklanması nedeniyle ertelenen İzmir'deki Yunanistan konsolosluk binasının tadilat sonrası açılışının ise Eylül ayında yapılacağı belirtildi.

Telif hakkı Reuters Image caption Dimitris Kouklatzis

Bugün tahliye edilen Angelos Mitretodis ve Dimitris Kouklatzis adlı askerlerin, Dedeağaç'a gönderilen bir uçakla Selanik'e götürüleceği ve burada Savunma Bakanı Panos Kammenis tarafından karşılanacağı açıklandı.

Askerlerin daha sonra Yunan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ve Çipras ile görüşmeleri bekleniyor.

Mart ayı başında Meriç sınır bölgesinde devriye gezerken sınırın Türkiye tarafına geçen iki Yunan askeri gözaltına alınmış ve daha sonra tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Askerler, sınırı yanlışlıkla geçtiklerini söylemişti. İki Yunan askerine askeri casusluk ve askeri yasak bölgeye girmek suçları yöneltilmişti.