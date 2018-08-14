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Hollanda'nın Lahey Savcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Adolf Hitler'e benzeten bir kişi hakkında hakaret soruşturması başlattı.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, karara tepki göstererek, "Hollanda yargısı, diktatör Erdoğan'ın emrinde" dedi.

Soruşturma, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'nin şikayeti üzerine başlatıldı.

Hollanda'nın güneyindeki Sittard kentinde yaşayan 64 yaşındaki bir erkek, 2016 yılında Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'ne beş ayrı elektronik posta mesajı gönderdi.

Hollandalı adam, mesajlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Nazi lideri Adolf Hitler'den farklı olmadığını savundu. Elektronik posta mesajına Erdoğan için "domuz" ifadesini kullanan Hollandalı, Cumhurbaşkanı'nı Nazi üniforması ile gösteren fotoğraflara da yer verdi.

Bunun üzerine Türk Büyükelçiliği yetkilileri polise suç duyurusunda bulundu. Polis, elektronik posta mesajlarından zanlının Sittard kentindeki adresine ulaştı.

Lahey Savcılığı, "dost ülke liderine hakaret" gerekçesiyle Hollandalı adam hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Savcılık, Cuma günü, zanlının ne zaman mahkeme önüne çıkacağını açıklayacak.

Zanlının avukatı Raimon Maessen, karara tepkili. Hollanda hükümeti, 2016 yılında dost ülke liderlerine hakareti suç sayan yasanın "demode" olduğu gerekçesiyle yürürlükten kaldırılması önerisini gündeme getirmişti.

Meclis, geçtiğimiz günlerde yasanın yürürlükten kaldırılmasını içeren teklifi kabul etti. Ancak Senato tarafından henüz onaylanmadığı için yasa hala yürürlükte.

Avukat Maessen, savcılığın takdir hakkını kullanarak takipsizlik kararı vermesini istiyor.

Savcılık sözcüsü ise, yasa yürürlükte olduğu için sürecin devam edeceği görüşünde.

Hollanda yasalarına göre normal bir hakaretin cezası 6 aya kadar hapis. Ancak dost ülke liderlerine hakaret için, 8 aya kadar hapis öngörülüyor.

Aşırı sağcı lider Wilders, savcılığın kararına, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Wilders, "Hollanda yargısı diktatör Erdoğan'ın emrinde. Savcılık gerçek suçluları yakalamak yerine Erdoğan'ın ayaklarını yalıyor" dedi.