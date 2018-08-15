Madonna 60 yaşında: Pop'un kraliçesi hakkında bilmeniz gereken 10 şey

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Pop müziğin kraliçesi Madonna yarın 60 yaşına giriyor.

Madonna, 1983'te kendi adını taşıyan ilk albümü raflara konduğundan bu yana toplam 300 milyon sattı, 10 da turne gerçekleştirdi.

Aynı zamanda "albümü en çok satan kadın şarkıcı" ünvanıyla Guiness Dünya Rekoru'nu kırdı.

İşte 35 yıllık kariyerini arkada bırakan Madonna hakkında bilmeniz gerekenler:

1) Gerçek adı Madonna Louise Ciccone

Telif hakkı Getty Images Image caption 1984'te New York'ta çekilmiş bir fotoğrafı

Madonna ABD'nin Michigan Eyaleti'ndeki Bay City şehrinde doğdu.

7 çocuklu bir ailenin kızı. Gerçek adı ise Madonna Louise Ciccone.

Ünlü şarkıcı, Rochester Adams Lisesi'nde okurken amigo kızların lideriydi.

Müzik dünyasını sallamadan önce ise, çocukluk hayali balerin olmaktı.

2) En sevilen şarkısı: Like A Virgin

Telif hakkı mark downey Image caption 1995'te çıktığı "Virgin" turnesinden bir kare.

1983 tarihinde Madonna'nın ilk stüdyo albümü "Madonna" satışa sunuldu.

Spotify'ın verilerine göre 1984'te piyasaya sürülen Like A Virgin, Madonna'nın şu ana dek en çok dinlenen parçası oldu.

En çok dinlenen ilk 5 şarkısı arasında, 2005 yılının hitlerinden Hung Up da var.

3) 28 Grammy Ödülü aldı

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Müzik kariyeri boyunca 28 Grammy Ödülü'ne aday gösterildi, 7 kez de ödüle layık görüldü.

1998'de piyasaya sürdüğü 7'inci albümü Ray of Light, eleştirmenlerden tam not aldı.

80'ler, 90'lar, 2000'ler ve 2010'larda 1 Numara'ya yerleşen çok sayıda albüm çıkardı.

4) Super Bowl performansıyla rekor kırdı

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1980'li yıllarda merak ettiğimiz soruları yanıtlayacak bir Google'ımız yoktu.

Ancak 2010'dan bu yana tutulan küresel verilere baktığımızda, Madonna'nın Google'da en çok arandığı yıl 2012 oldu.

Madonna'nın Mart 2012'deki Super Bowl şovu 2015'e kadar en çok izlenen performanstı.

Amerikan futbolu ligi şampiyonluk maçı Super Bowl'un en çok izlenen performansı Madonna'nın Mart 2012'deki muhteşem gösterisiydi.

Katy Perry'nin 2015'teki performansı ile rekoru eline aldı.

5) Amerika'nın en zengin kadın şarkıcısı

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Geçen yıl Forbes dergisi Madonna'nın servetinin 580 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Madonna bu rakamla serveti 200 milyon dolar olan Celine Dion'u açık arayla geçti.

Sırayla Barbara Streisend, Beyonce ve Taylor Swift ise onları takip etti.

6) 4'ü evlatlık 6 çocuğu var

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İki kez evlilik yaptı. Ünlü oyuncu Sean Penn'le olan evliliği 4 yıl sürdü ve 1989'da boşandı.

Yönetmen Guy Ritchie ile olan ikinci evliliği ise 8 yıl sürdü. Çift 2008'de boşandıklarını duyurdu.

6 çocuğundan 4'ü evlatlık. Son olarak 2017'de Instagram'dan yaptığı paylaşımla Malavili ikizler Eshter ve Stella'yı evlat edindiğini duyurdu.

Oğlu Rocco'nun vaftiz babası ünlü şarkıcı Sting.

7) IQ'su 140

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IQ düzeyinin 140 olduğu ortaya çıkınca, "en dahi ünlüler" listesine yerleşti.

Boyu 1.64, en sevmediği renk ise turuncu.

15 yaşından beri de vejeteryan.

8) Evita filmiyle Altın Küre aldı

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Toplam 22 filmde rol alan Madonna, başrolünde olduğu Evita filmi 1997'de Altın Küre Ödül Töreni'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu

Film, 69'uncu Oscar Ödül Töreni'nde de 5 dalda yarıştı.

9) Britney Spears'la tarihe geçen öpüşme

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21'inci yüzyılın en ikonik anı, kraliçenin dönemin genç popçuları Christina Aguilera ve Britney Spears ile ortak performansıydı.

2003'teki MTV Ödül Töreni'nde sahnedeki Madonna ve Britney Spears'ın öpüştüğü an halen en tartışmalı fotoğraf karelerinden biri.

10) "Seks" romanından çocuk kitaplarına

Toplamda 30 kitabı olan Madonna, 1992'de yayınlanan ve cinsel fantazilerine de yer verdiği "Sex" (Seks) adlı kitabıyla dikkatleri üzerine çekti.

Çocuk kitabı "The English Roses" (İngiliz Gülleri) ise Amerikan New York Times gazetesinin en çok satanlar listesinde tepeye oturdu.