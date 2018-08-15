Kablosuz internet 'silah ve patlayıcı tespitinde kullanılabilir'

Telif hakkı Getty Images Image caption Sistem daha ucuz ve geleneksel güvenlik sistemlerine kıyasla daha az sayıda personel gerektiriyor.

ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Rutgers Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, sıradan kablosuz internet (wi-fi) sistemlerinin kamusal alanlarda silah ve patlayıcıları tespit etmekte kullanılabileceği ortaya çıktı.

Araştırmacılar kablosuz internet sinyallerinin, çantalardaki metal nesnelerin boyutlarını ya da sıvı miktarını ölçebileceğini belirtti.

İlk denemelerde sistemin en az yüzde 95 oranında başarılı olduğu görüldü.

Uzmanlar, sistemin havaalanlarında kullanılanlara kıyasla daha düşük maliyetli bir seçenek olabileceğini söylüyor.

Araştırmayı yapan ekip, 15 farklı türde obje ve altı farklı tipte çantayı inceledi.

Wi-fi sistemi tehlikeli nesneleri yüzde 99 oranında tespit ederken, metal nesneleri yüzde 98, sıvıları ise yüzde 95 oranında başarıyla buldu.

Nesneler çantaların içine sarılarak konduğunda ise başarı oranı yüzde 90'a geriledi.

Düşük maliyetli sistem

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Düşük maliyetli sistem için iki ya da üç antenli bir wi-fi cihazı gerekiyor ve mevcut wi-fi şebekelerine entegre çalışabiliyor.

Sistem wi-fi sinyallerinin nesneler ve materyallerin içine girmesi ya da yansımasıyla işliyor.

Müzelerde, stadyumlarda, okullarda ya da riskli herhangi bi yerde kullanılabileceği söyleniyor.

Araştırmayı yapan ekipten Elektrik ve Bilgisiyar Mühendisliği Bölümü Profesörü Yingying Chen "Büyük kamusal yerlerde, havaalanlarındaki gibi arama altyapısı kurmak pahalı. Çantaların kontrol edilmesi için personel gerekiyor ve biz de gerekli personel sayısını azaltabilmek için bir sistem geliştirdik" dedi.

Diğer uzmanların da incelediği araştırma 2018 IEEE İletişim ve Güvenlik Konferansı'nda en iyi siber güvenlik çalışması ödülünü aldı.