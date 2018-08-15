ABD Başkan Yardımcısı Pence: Türkiye Trump'ın kararlılığını sınamazsa iyi olur

Telif hakkı Getty Images

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda, Beyaz Saray'ın Amerikalı Pastör Andrew Brunson'ın serbest kalması talebini yineledi ve Brunson ABD'ye dönene kadar "ödün vermeyeceklerini" kaydetti.

Mike Pence ilk tweet'inde, "Pastör Andrew Brunson Türkiye'de tutulan masum bir adam ve adalet onun serbest bırakılmasını gerektiriyor. Türkiye, Başkan Trump'ın yabancı topraklarda haksız yere hapsedilen Amerikalıların evlerine, Amerika Birleşik Devletleri'ne döndüklerini görme kararlılığını sınamazsa iyi olur" dedi.

@VP tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Pastor Andrew Brunson is an innocent man held in Turkey & justice demands that he be released. Turkey would do well not to test @POTUS Trump’s resolve to see Americans who are wrongfully imprisoned in foreign lands returned home to the United States. — Vice President Mike Pence (@VP) 15 Ağustos 2018

Pence ikinci tweet'inde ise şu ifadeleri kullandı:

"@POTUS (Başkan Trump) ve ben Pastör Brunson serbest bırakılana ve ABD'deki ailesine, arkadaşlarına ve kilisesine geri dönene kadar ödün vermemeye kararlıyız. Her Amerikalı Pastör Andrew Brunson ve eşi Noreen için bu inançlı din adamı evine dönene kadar dua etmeye devam etmeli" dedi.

@VP tarafından yapılan 2 numaralı Twitter paylaşımını geçin .@POTUS and I continue to stand firm until Pastor Brunson is released and returned to his family, friends, and church in the USA. Every American should continue to pray for Pastor Andrew Brunson & his wife Noreen until this godly man of faith is home. — Vice President Mike Pence (@VP) 15 Ağustos 2018

Ayrıntılar birazdan...