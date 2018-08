'Soul müziğin kraliçesi' Aretha Franklin 76 yaşında hayatını kaybetti

Telif hakkı Getty Images Image caption Aretha Franklin'in 1992'de Chicago'da verdiği konser

"Soul müziğin kraliçesi" diye tanımlanan ve 20'den fazla şarkısı ABD müzik listelerinde ilk sıraya çıkan efsanevi şarkıcı Aretha Franklin, 76 yaşında Detroit'te hayatını kaybetti.

"Respect (You Make Me Feel) A Natural Woman", "Think" ve "Spanish Harlem" gibi şarkılarıyla bilinen Franklin'e 2010'da kanser teşhisi konmuştu.

Geçen yıl emekli olduğunu açıklayan, bir haftadır hastanede tedavi altına alınan Franklin'in durumu ağırlaşmıştı.

Franklin, son konserini ise Elton John Aids Vakfı yararına geçen yıl düzenlenen galada vermişti.

İlahi şarkıcısı, piyanist ve ünlü bir vaizin kızı olarak dünyaya gelen Franklin, küçük yaşlarından itibaren Mahalia Jackson ve Clara Ward gibi isimlerden eğitim aldı.

Columbia müzik şirketiyle sözleşme imzalayan Franklin, 1968'de Amerika ve Avrupa'da "Lady Soul" diye anıldı.

Franklin siyah ABD'lilerin gururu olarak Time dergisinde kapak oldu ve Martin Luther King'den ödül aldı.

"Blues Brothers" filmindeki performansıyla da göz dolduran Franklin, 1980'lerde "Who's Zooming Who?" ve George Michael ile yaptığı düet "I Knew You Were Waiting" gibi büyük başarı getiren şarkılara imza attı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Franklin son konserini New York'ta geçen Kasım ayında vermişti.

Franklin 2005'te de "milyonlarca Amerikalının kalbini fethettiği" için dönemin ABD Başkanı George W Bush'tan Başkanlık Özgürlük Madalyası almıştı.

10 yıl sonra da "You Make Me Feel Like A Natural Woman" şarkısıyla Başkan Barack Obama'yı gözyaşlarına boğan Franklin, 2009'da Obama'nın ilk yemin töreninde de şark söylemişti.