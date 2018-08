"Soul müziğin kraliçesi" diye tanımlanan ve 20'den fazla şarkısı ABD müzik listelerinde ilk sıraya çıkan efsanevi şarkıcı Aretha Franklin, 76 yaşında Detroit'te hayatını kaybetti.

"Respect (You Make Me Feel) A Natural Woman", "Think" ve "Spanish Harlem" gibi şarkılarıyla bilinen Franklin'e 2010'da kanser teşhisi konmuştu.