Almanya'da ırkçılık tartışması: Göçmen kökenli genç futbolcular anlatıyor

Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı "ırkçılık ve saygısızlık" gerekçeleri ile bırakmasının ardından, ülkede ırkçılık yeniden tartışmaya açıldı.
Göçmenler ve göçmen kökenliler, yaşadıklarını #MeTwo (Ben de) etiketiyle paylaşıyor.
Göçmen kökenli genç Alman futbolcular, yeşil sahada da ayrımcılığa maruz kaldıklarını söylüyor.
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