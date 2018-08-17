Almanya'da ırkçılık tartışması: Göçmen kökenli genç futbolcular anlatıyor

Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı "ırkçılık ve saygısızlık" gerekçeleri ile bırakmasının ardından, ülkede ırkçılık yeniden tartışmaya açıldı.

Göçmenler ve göçmen kökenliler, yaşadıklarını #MeTwo (Ben de) etiketiyle paylaşıyor.

Göçmen kökenli genç Alman futbolcular, yeşil sahada da ayrımcılığa maruz kaldıklarını söylüyor.