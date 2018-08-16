Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda deniz, avlanan onlarca balinanın kanıyla kırmızıya boyandı.

Ada ülkesinde balıkçılar sert kışa hazırlık olarak her yıl yaz mevsiminde yüzlerce balina avlıyor.

Uyarı: Bazı fotoğrafları rahatsız edici bulabilirsiniz.

Telif hakkı Alastair Ward / Triangle News

Sandavágu Körfezi'ndeki geleneksel balina avını, Cambridge Üniversitesi öğrencisi Alastair Ward fotoğrafladı.

Telif hakkı Alastair Ward / Triangle News

Faroe Adaları Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde, Norveç ve İzlanda arasında bulunuyor. Ülke 18 küçük adadan oluşuyor.

Telif hakkı Alastair Ward / Triangle News

Ülkede çetin geçen kış mevsiminde, pilot balina eti ve balık yağı, adanın 50 bin nüfusu için en önemli besin kaynakları arasında.

Ada yerlileri yüzyıllardır balina avlıyor ancak av sırasında ortaya yabancılar için ürkütücü olabilecek görüntüler çıkıyor.

Telif hakkı Alastair Ward / Triangle News

Fotoğrafları çeken Ward, körfezde avlanan balina sayısının çokluğu karşısında afalladığını söylüyor.

"Balinaları kürekleriyle ittirerek körfeze doğru yönlendirdiler. Balinalar yeterince yaklaşınca bütün kasaba hızla okyanusa hücum etti ve balinalara bıçaklarla vurmaya başladılar."

"Çocuklar da ava katılıyor. Balinalara bağlanan iplerle oynuyor, ölü balinaların üstüne çıkıyorlardı."

"Donakaldık, gördükleriniz sizi üzüyor ama kendinizi izlemekten de alıkoyamıyorsunuz."

Telif hakkı Alastair Ward / Triangle News

Ada yerlileri toplumsal bir aktivite olarak gördükleri avın ulusal kanunlarla düzenlendiğini ve balinalara en az acı çektirecek şekilde yapıldığını söylüyor.

Faroeliler yaptıkları avın "sürdürülebilir" olduğunu savunuyor. Ada çevresinde 100 bin pilot balina olduğu tahmin ediliyor. Her yıl ortalama 800 balina avlanıyor.

Telif hakkı Alastair Ward / Triangle News

Ancak yabancılar için şok edici olan bu görüntüleri çeken Ward, adalıların balinaları öldürme yöntemlerinin endişe verici olduğunu söylüyor.

"Balinaların çıkardıkları sesler korkunçtu. Kanca bağlı ipleri balinaların nefes deliklerinden geçirip onları çekiyor, sonra bıçaklarla onlara vuruyorlardı.".

"Balinalar insani bir yöntemle öldürülmüyor."

Telif hakkı Alastair Ward / Triangle News

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