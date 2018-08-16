ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Türkiye Brunson'ı bırakmazsa yeni yaptırımlar hazır
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Türkiye'nin yaklaşık iki yıldır tutuklu bulunan Pastör Andrew Brunson'ı serbest bırakmaması halinde yeni yaptırımların hazır olduğunu söyledi.
Bloomberg haber ajansında açıklamanın yayınlanmasının ardından dolar, lira karşısında yükselişe geçti. Lira, gün içindeki kazançlarının bir kısmını geri verdi. Dolar/TL paritesi, yeniden 5.91'in üzerine çıktı.
Bloomgerde yer alan haberde, ABD Başkanı Donald Trump da bugünkü kabine toplantısında Türkiye'nin iyi bir dost olmadığının ortaya çıktığını belirtti.