Trump'tan yeni Brunson açıklaması: Masum birinin serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz

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ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan, ABD'li Pastör Brunson'ın tutukluluğunu eleştirdiği yeni bir mesaj paylaştı.

Trump, 'Bruson'ın serbest bırakılması için hiçbir ödemeyeceklerini' söyledi:

"Türkiye yıllar boyunca ABD'den faydalandı. Şimdi harika bir Hristiyan pastörümüzü tutuyorlar ki ondan ülkemizi büyük bir vatansever rehin olarak temsil etmesini istemek zorundayım. Masum bir insanın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz. Biz Türkiye'den kesintiye gidiyoruz!"

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Turkey has taken advantage of the United States for many years. They are now holding our wonderful Christian Pastor, who I must now ask to represent our Country as a great patriot hostage. We will pay nothing for the release of an innocent man, but we are cutting back on Turkey! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 Ağustos 2018

ABD Başkanı Perşembe günkü kabine toplantısında da, Türkiye için bir kişinin, adını vermediği bir ülkede serbest bırakılmasını sağladığını ancak buna rağmen Brunson'ın serbest bırakılmadığını söylemişti:

"(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın) birisini bir yerden çıkartmak konusunda yardıma ihtiyacı vardı, bana geldi. Harika pastörümüzü ise tutmak istiyorlar. Adil değil. Doğru değil."

Perşembe günü ayrıca ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaklaşık 2 yıldır tutuklu bulunan Pastör Brunson'ın bırakılmaması halinde Türkiye'ye yönelik olarak yapmayı planladıkları daha fazla şey olduğunu söyleyerek yeni yaptırım sinyali verdi.

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Çavuşoğlu: Sorunlarımızı ABD'nin şu anki anlayışıyla çözemeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı kapanışında ABD Başkanı Trump'ın kabine toplantısındaki sözlerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Trump'ın 'Türkiye'nin iyi bir dost olmadığına' yönelik sözlerine "ABD, gerçek dostun kim olduğunu bilmiyor, göremiyor." yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"İki büyük ülke ve ilişkileri iyi olması gereken iki büyük ülke ama birbirimize saygı duymayı öğreneceğiz. Saygı baskıyla olmaz, saygı yaklaşımla olur."

"Biz, hiçbir ülke ile sorun yaşamak istemeyiz. ABD ile sorun yaşamaktan hiçbir zaman mutlu olmayız. ABD ile olan sorunlarımızı çok kolay çözebiliriz ama ABD'nin şu anki anlayışıyla değil."