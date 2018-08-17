Google çalışanları 'Çin'de sansürlü arama motoru' planlarını protesto etti

Telif hakkı Getty Images

Yüzlerce Google çalışanı şirkete yolladıkları mektupta, Çin'de hayata geçirmeye hazırlanılan "sansürlü arama motoru" planlarını protesto etti.

Google çalışanları şirketten daha şeffaf olmasını istedi.

Mektupta, bu projenin "derhal cevaplanması gereken ahlaki ve etik sorular" yarattığı belirtildi.

"Şu anda üzerinde çalıştığımız proje hakkında etik kararlar verecek bilgilere sahip değiliz" ifadesi de mektupta yer aldı.

Planları hakkında hiçbir zaman kamuoyuna açıklama yapmayan Google'dan, bu mektup hakkında da yorum gelmedi.

Google'ın çatı şirketi Alphabet, 8 yıl önce Çin'in sansür yasaları ve hükümetin internete korsan müdahaleleri iddialarını protesto ederek bu ülkeden çekilmişti.

Fakat geçen ay medyaya yansıyan haberlerde Google'ın gizlice Çin için yeni bir arama motoru projesi üzerinde çalıştığı ve şirket içinde projenin "Dragonfly" (Yusufçuk) adıyla anıldığı iddia edilmişti.

Haberlerde halen Çin hükümetinden izin alması gereken Google'ın, planlanan arama motorunda belli internet siteleri ile insan hakları ve din gibi belli konularda arama yapılmasını engelleyeceği iddia ediliyordu.

Bazı Google çalışanlarını öfkelendiren de, bilmeden Çin'in düşünce özgürlüğünü kısıtlamasına yardımcı olacak bir teknoloji üzerinde çalışıyor olabileceklerini düşündüren bu haberler oldu.

Pentagon projesine tepkilerin ardından son verilmişti

Google çalışanları medya kurumlarına da gönderdikleri mektuplarında bu haberler doğruysa şirketin "kötüye hizmet etmeme" ilkesinin ihlal edilmiş olacağını söylüyor.

Çalışanlar, "En kısa zamanda daha fazla şeffaflık, karar mekanizmalarında söz hakkı ve açık ve net süreçler işletileceği taahhüdüne ihtiyacımız var. Google çalışanları olarak inşa ettiğimiz şeyin ne olduğunu bilmek zorundayız" diyorlar.

Google çalışanları daha önce de şirketin bazı kararlarını eleştirmişlerdi.

Nisan ayında binlerce şirket çalışanı Google'ın ABD ordusu için insansız hava uçaklar için yapay zeka geliştirme programına karşı çıkmıştı.

Google bundan sonra Pentagon için yürüttüğü bu projeye son vermişti.

Amerikan teknoloji şirketleri, dünyanın en kalabalık ve en fazla internet kullanıcısı nüfusa sahip Çin'e, içerik sınırlamaları ve engellemeler nedeniyle girmekte zorlanıyor.

Facebook, Google, Twitter ve Instagram şu anda Çin'de yasaklı fakat Google ülkedeki üç bürosunu hala açık tutuyor.