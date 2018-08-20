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Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberinde, ABD ile pazarlığı sürdüren Türkiye'nin Pastör Andrew Brunson'ın serbest bırakılması karşılığında Halkbank hakkındaki soruşturmanın düşürülmesini istediğini, Washington'un ise pazarlığı kabul etmediğini yazdı.

WSJ'ye göre Amerikan yönetimi, haklarında "terör" suçlaması bulunan diğer ABD vatandaşları ile ABD hükümeti için çalışan 3 Türk vatandaşının da serbest bırakılmasını talep etti.

Michael C. Bender imzalı haber bugün gazetenin ilk sayfasında yayımlandı.

Gazeteye konuşan Beyaz Saray yetkilisi, "Halkbank'a yönelik cezalar dahil, iki ülke arasında tartışma yaratan konuların Brunson serbest bırakılana kadar müzakere edilmeyeceğini" söyledi.

Halkbank, ABD'nin İran'a yaptırımlarını delmekle suçlanıyor.

'Gerçek bir NATO müttefiki Brunson'ı tutuklamazdı'

WSJ gazetesine konuşan Beyaz Saray yetkilisi "Her şeyden önce gerçek bir NATO müttefiki Brunson'ı tutuklamazdı" dedi.

ABD, ev hapsinde tutulan Brunson'ın serbest bırakılmamasına karşı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı almış, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de ABD'nin daha fazla yaptırım uygulayabileceğini söylemişti.

Telif hakkı Getty Image caption Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Beyaz Saray yetkilisi, ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar ve Kontrol Ofisi tarafından celp gönderildiğini Halkbank'ın yanıtının ise yeterli görülmediğini ifade etti.

Habere göre Washington, Ankara'ya, Halkbank'ın cezaların kaldırılması ihtimalini görüşmeden önce ABD yasal sürecine tam anlamıyla uyması gerektiğini söyledi.

ABD Hazine Bakanlığı Sözcüsü bu konuda yorum yapmayı reddetti.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de WSJ'nin yorum talebine yanıt vermedi.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı ABD Başkanı Trump: İnsanlarımızı alıkoyamazlar. Ne olacağını göreceksiniz.

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Brunson'a yönelik suçlamaların "uydurma" olduğunu söylemişti.

Trump, "Pastör Brunson harika bir insan. Casus diye uydurma bir suçlama yönelttiler. O bir casus değil. Şu anda yargılanıyor, tabii buna yargılama diyebilirseniz" diye konuşmuştu.

Telif hakkı Getty Images Image caption Pastör Andrew Brunson

Brunson'ın 35 yıla kadar haps isteniyor

20 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de yaşayan Brunson, süresiz oturma izni başvurusunun reddedilmesinin ardından Ekim 2016'da sınır dışı edilmek üzere İzmir'in Bornova ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi ve burada tutulduğu sırada Aralık 2016'da Fethullah Gülen Cemaati'ne üye olma suçlamasıyla aynı gün içinde gözaltına alınıp tutuklandı.

Brunson, "Gülen Cemaati ve PKK adına suç işlemek" ile "casusluk" suçlamalarıyla 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

ABD'li resmi makamların Türkiye'de tutuklu vatandaşları arasında olduğunu kabul ettiği bir diğer isim de Serkan Gölge.

ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) çalışan 38 yaşındaki Gölge, 2016'da Hatay'da gözaltına alındı ve Gülen Cemaati'ne atfen "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandı.

Gölge, Şubat 2018'de 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ABD, mahkumiyet kararının "güvenilir deliller olmaksızın" alındığını ve bundan dolayı kaygı duyduğunu açıkladı.

Bu iki isim dışında ABD'nin resmi olarak ve kamuoyu önünde tutuklu olduğunu kabul ettiği başka isim bulunmuyor.