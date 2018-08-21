Trump: Türkiye'ye hiçbir şekilde taviz verilmeyecek

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ABD Başkanı Donald Trump, haber ajansı Reuters ile yaptığı röportajda Türkiye'ye Pastör Andrew Brunson konusunda hiçbir şekilde taviz vermeyeceklerini söyledi.

Trump, İsrail'in elinde olan bir Türk vatandaşının serbest kalmasını sağladığını, bunun karşılığında Pastör Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasına dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir anlaşmaları olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Trump, "Türkiye'nin şu an yaptığının üzücü olduğunu düşünüyorum. Bence çok büyük bir hata yapıyorlar. Hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz" dedi.

ABD, Pastör Brunson'ın serbest bırakılmamasını gerekçe göstererek iki bakana yaptırım kararı almış, aynı zamanda Türkiye'den gerçekleştirilen çelik ve alüminyum ithalatına ek vergi getirmişti.

ABD'nin attığı bu adımlar, Türk Lirası ve Türk varlıklarının değer kaybı başta olmak üzere küresel piyasalarda satışların yaşanmasına yol açmıştı.

Röportajda Trump'a bu durumun Avrupa'nın ve diğer gelişmekte olan ülkelerin ekonomisine zarar vermesinden endişe duyup duymadığı soruldu.

Trump'ın bu soruya cevabı, "Hiç endişelenmiyorum. Bu yapılması gereken bir şeydi" oldu.

'Erdoğan ile iyi anlaşıyordum'

Trump, Erdoğan'ın Türkiye vatandaşı Ebru Özkan'ın İsrail'den geri getirilmesini talep ettiğini öne sürdü.

Trump, yapılan müzakerelerde verdiği sözü tuttuğunu vurgulayarak, "O kişiyi O'nun (Erdoğan) için çıkardım. O'ndan da çok masum ve harika bir insanı, harika bir baba ve harika bir Hristiyan olan bir adamı Türkiye'den çıkarmasını beklerdim" ifadelerini kullandı.

Daha önce bazı kaynaklarda Trump ve Erdoğan'ın Temmuz'da düzenlenen NATO zirvesinde Brunson hakkında konuştukları, İsrail'in Türkiye vatandaşı Ebru Özkan'ı serbest bırakması takdirinde Türkiye'nin de Brunson'ı ve Türkiye'de tutulan diğer Amerikan vatandaşlarını serbest bırakacağına dair anlaştığı iddia edilmişti.

İsrail tarafından serbest bırakılan Ebru Özkan 15 Temmuz'da Türkiye'ye geri gelmişti. Türkiye böyle bir anlaşmanın yapıldığını reddediyor.

Trump, Reuters'a verdiği röportajı sırasında şu sözleri de kaydetti:

"Türkiye'yi seviyorum. Türkiye'nin insanlarını çok seviyorum. Şimdiye kadar sizin de bildiğiniz üzere iyi bir ilişkim oldu. O'nunla (Erdoğan) iyi anlaşıyorum. Çok iyi bir ilişkim vardı. Ancak bu tek yönlü bir yol olamaz. ABD için artık tek yönlü bir yol değil."

Telif hakkı Getty Images Image caption Temmuz'daki NATO zirvesi

'Rusya'ya yaptırımlar gerekeni yaparlarsa kalkabilir'

Trump, Reuters ile yaptığı röportajda iç ve dış politika meseleleri hakkında da yorumda bulundu.

Amerikalı lider, Rusya'nın Suriye ve Ukrayna konusunda gerekli adımları atması takdirinde Rusya'ya uygulanan yaptırımların kaldırılabileceğini söyledi.

Çin ile devam eden ticaret anlaşmazlığını çözmek için ise belli bir takvimlerinin olmadığını aktardı.

Trump, Amerikan Merkez Bankası Fed'in faizleri artırmasından memnun olmadığını ise yineledi.

Fed başkanı olarak aday gösterdiği ve kurumun başına geçen Jerome Powell ile ilgili şüpheleri olduğunu ekledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ikinci defa görüşebileceğini sözlerine ekledi.