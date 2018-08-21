İran 'yüzde 100 yerli' savaş uçağı Kovsar'ı tanıttı

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İran, Salı günü Tahran'da düzenlenen bir fuarda yerli yapım savaş uçağı Kovsar'ı tanıttı.

Ulusal Savunma Endüstrisi fuarında gerçekleşen tanıtımda Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi uçağın kokpitinde gösteren görüntüler de yer aldı.

Tasnim haber ajansı, dördüncü nesil savaş uçağının "ileri havacılık teknolojileri" ile donatıldığını ve çok amaçlı bir radarı olduğunu duyurdu. Ajans uçağın "yüzde 100 yerli" olduğunu da bildirdi.

İran devlet televizyonunda canlı yayınlanan tanıtımda uçağın kalkışına ilişkin bir görüntü yer almadı. Ancak uçağın test uçuşuna ilişkin bazı görüntüler ülke medyasında paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, tanıtım sonrası yaptığı televizyon konuşmasında, "Bazıları askeri gücümüzü artırdığımızda, savaş istediğimiz sonucuna varıyor. Ama bu aslında barış arayışı, çünkü biz savaş istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Ruhani, kalıcı barış amacında olduklarını da belirterek, "Eğer caydırıcı olmazsak diğerlerine bu ülkeyi işgal konusunda yeşil ışık yakmış oluruz" dedi.

Kovsar adı verilen savaş uçağı kamuoyuna ilk kez Savunma Bakanı Amir Hatami tarafından Cumartesi günü duyuruldu.