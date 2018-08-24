Çavuşoğlu: İdlib'de askeri çözüm felaket olur

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Moskova'daki görüşme sonrası düzenledikleri basın toplantısında Suriye'nin İdlib bölgesinde atılabilecek ortak adımlara dair açıklamalarda bulundu.

Lavrov ayrıca Türkiye ile Rusya arasında vizelerin kaldırılması için çalışmaların başlatılacağını söyledi.

Suriye'de çatışmasızlık bölgesi olan İdlib'i Türkiye ile görüşmeyi sürdüreceklerini belirten Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Çatışmasızlık bölgesi kurulduğunda kimse bunu Nusra Cephesini barındırmak için kurmadı" dedi.

Lavrov'un açıklamaları şöyle:

"İdlib çok yönlü bir problem. Orada Hayat Tahrir El Şam ve Nusra'ya mensup on binlerce militan var. Şu anda burayı bir canlı kalkan olarak kullanıyorlar. Bölgeyi denetim altına almaya çalışıyorlar ve Türkiye'nin silahlı muhaliflerle bu örgütleri ayrıştırma çabalarını da engellemeye çalışıyorlar. Sürekli buradan hareket ederek Rus üslerine saldırı düzenliyorlar. Siviller için riskleri en aza indirmemiz gerekiyor. Bunlar da görüşmelerimizin bir parçası."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da İdlib'de 3 milyondan fazla sivilin yaşadığına dikkat çekerek, burada bir askeri çözümün felakete neden olacağını belirtti.

Çavuşoğlu "Radikal gruplar İdlib'deki ılımlı muhalefeti de sivil halkı da rahatsız etmektedir. Biz gözlem noktalarımızı oluştururken bu radikal gruplar zorluk çıkarmıştır. İdlib'de askeri bir çözüm sadece İdlib için değil, tüm Suriye için bir felaket olur. Bu radikal grupların teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hepimiz için önemli. Türkiye için de önemli çünkü sınırımızın hemen öbür tarafındalar. Astana sürecine sadık kalacağız, İdlib'in çatışmasızlık bölgesi olarak kalması için tüm çabayı göstereceğiz" dedi.

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'Suriye Anayasa Komitesi konusunda anlaşmazlık yok'

Birleşmiş Milletler'in girişimiyle Suriye'de bir Anayasa Komitesi oluşturulması çabalarına da değinen dışişleri bakanları, komiteye katılacaklar konusunda bir anlaşmazlık yaşamadıklarını ifade etti.

Lavrov "Anayasa komitesinin oluşturulması konusuyla (BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan) de Mistura ilgileniyor. Rusya ve muhaliflerin komiteye katılacak muhalifler listesi konusunda anlaşmazlık olduğu doğru değil. Bu listenin koordinasyonunu Türkiye yapıyor Rusya'nın bir sorunu yok" dedi.

Çavuşoğlu da "Anayasa komitesi için muhaliflerin listesini biz, rejim tarafının listesini Rusya ve İran, de Mistura'ya ulaştırdık. Bir an önce bu komitenin çalışmalarına başlaması için süreci işleteceğiz. Bu konuları Rus dostlarımızla her düzeyde konuşuyoruz. Burada önemli olan Rusya'nın endişelerinin ortadan kaldırılması" diye konuştu.

Öte yandan BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Türkiye, İran ve Rusya'yı Suriye Anayasa Komitesi ile ilgili olarak 11-12 Eylül'e Cenevre'de düzenlenecek toplantıya davet etti.

Vizelerin kaldırılması

Dışişleri bakanları, Türkiye ve Rusya arasındaki vizelerin kaldırılması için çalışmaların başlatılacağını açıkladı.

Lavrov "Uzmanlarımıza talimatlar verilecek. Atılacak adımlar görüşülecek. Hizmet pasaportlar ve hususi pasaport taşıyıcıları için vizelerinin kaldırılması için bir nota gönderdik. Umarım en kısa zamanda müjdeyi alacaksınız" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilecek.