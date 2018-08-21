İspanya'da cinsel tacizden hüküm giyen 'Kurt sürüsü' havuzdan kovuldu

Telif hakkı Getty Images Image caption Gruba verilen ceza ve daha sonra serbest kalmaları protestolara yol açmıştı.

İspanya'da cinsel taciz suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılan ve kendilerine "La Manada" (Kurt sürüsü) adını veren 5 kişilik grup, Sevilla kentindeki bir havuzda halkın tepkisiyle karşılaştı. Grup havuzu terk etmek zorunda kaldı.

İspanyol El Pais gazetesine göre bir doğumgünü kutlamasına katılan Sevillalı 5 erkeğin en az ikisi, Palomares del Rio'daki havuzda bulunanlarca tanındı.

Havuzdaki kızgın kalabalığın bir başka grupla birlikte 5 kişinin üzerine yürüdüğü belirtildi.

Sevilla Belediye Başkanı Juana Caballero olay sonrası yazılı bir açıklama yaptı.

Juana Caballero, "Palomares del Rio'nun tecavüzcülere ve suçlulara sığınak olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Caballero, "istenmeyen adam" ilan edilenlerin kamusal alanları kullanmalarına ve endişeye yol açmalarına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Tecavüzden değil, cinsel tacizden ceza aldılar

Söz konusu 5 erkek, 2 yıl önce Pamplona'da düzenlenen San Fermin Festivali sırasında 18 yaşındaki bir kadına cinsel tacizde bulunmuştu.

Olay İspanya'da ulusal bir skandala dönüşmüş ve 5 kişi, birkaç ay hapis yattıktan serbest bırakılmışlardı.

Avukatları daha önce müvekkillerinin temyiz başvurusu sonuçlanana dek serbest bırakılmalarını istemişti.

5 kişilik grup, cinsel saldırı sırasında çektikleri videoları paylaşıp yaptıklarıyla övünmüşlerdi.

Kurt sürüsü ise onların WhatsApp grubunun adı.

Grup üyeleri tecavüz suçundan ise beraat etmişti.

İspanya yasalarına göre bir cinsel saldırının "tecavüz" olarak tanımlanabilmesi için şiddet ve tehdit kullanılması gerekiyor. Polis, saldırı sırasında gözlerini kapatan kurbanın "pasif veya nötr" davrandığı şeklinde bir görüş bildirmişti.

Grubun daha ağır bir suç olan tecavüz yerine cinsel tacizden hüküm giymesi sonrası İspanya'da birçok kentte protesto gösterileri düzenlenmişti.