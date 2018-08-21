Telif hakkı Crowdstrike Image caption Süslü Ayı'nın bazı faaliyetleri Crowdstike adlı siber güvenlik şirketi tarafından tespit edilmişti

Amerikan yazılım şirketi Microsoft, ABD'de bazı muhafazakar gruplardan bilgi çalmaya çalışan Rus hackerları engellediğini açıkladı.

Microsoft, "Fancy Bear" (Süslü Ayı) adlı Rus hacker grubunun Cumhuriyetçi Enstitü ve Hudson Enstitüsü gibi düşünce kuruluşlarının yanı sıra bazı senato ofislerini ve başka bazı kurumları da hedef aldıklarını duyurdu.

Şirket söz konusu grubun Rus hükümetiyle ilişkili olduğunun düşünüldüğünü de kaydetti.

Amerikan New York Times gazetesi, Cumhuriyetçi Enstitü ve Hudson Enstitüsü'nün hedef alınmasının nedeninin, eskiden ABD Başkanı Donald Trump'ı desteklerken bu artık muhalif olmaları ve Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanmasını istemeleri olabileceğini yazdı.

'Son 2 yılda 12 benzer girişim'

Microsoft'a göre güvenlik uzmanları, saldırıda kullanılmak için alınan ve yazılım şirketinin kendi internet adreslerini andıran alan adlarının kontrolünü ele geçirerek girişimi önledi.

Microsoft Başkanı Brad Smith blog yazısında, "2018'deki ara seçimler nedeniyle ABD'deki siyasi partilerle ilişkide bulunan gruplara yönelik bu tip güvenlik tehditlerinin artmasından endişeliyiz" ifadelerini kullandı.

Brad Smith, son 2 yılda 12 benzer girişim olduğunu ve Süslü Ayı grubu ile ilişkili 84 sitenin kapatıldığını; bunun 2016'da ABD, 2017'de de Fransa'daki seçimlerde yaşanan saldırı girişimlerine benzediğini yazdı.

Microsoft'un son hamlesi, ABD'nin 12 Rus istihbarat servisi çalışanını başkan adayı Hillary Clinton ve Demokrat Parti'nin bilgisayarlarını hacklemekle suçlamasını izliyor.

Rusya ise ABD'deki son başkanlık seçimlerine müdahale ettiği ve ülkede çeşitli siber saldırılar düzenlediği suçlamalarını reddediyor.