ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Katar'ın Türk ekonomisine etkisi tamamen kifayetsiz

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye'nin Pastör Andrew Brunson'ı serbest bırakarak ABD ile yaşadığı krizi "anında" sonlandırabileceğini söyledi.

İsrail ziyareti sırasında Reuters'a konuşan Bolton, "Türk hükümeti Brunson'ı serbest bırakmayarak büyük bir hata yaptı" dedi ve ekledi:

"Her gün bu hatayı yapmaya devam ediyorlar.

"Bir Batılı ülke ve NATO müttefiki olarak doğru şeyi yaparak Brunson'ı şartsız serbest bırakmaları durumunda kriz anında çözülür."

NATO üyeliğini etkiler mi?

Bolton krizin Türkiye'nin NATO üyeliğini etkileyip etkilemeyeceği konusunda ise "Şimdilik böyle bir mesele yok. Türk hükümetinin gayrimeşru bir şekilde tutukladığı Brunson ve diğer Amerikan vatandaşlarının serbest kalması için uğraşıyoruz ve bu meselenin çözülmesini bekliyoruz" dedi.

Bolton'a Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapma sözü ve Türkiye ile Katar merkez bankalarının karşılıklı swap anlaşması da soruldu. Bu iki gelişmenin duyurulmasının ardından Türk lirası tarihinin en değersiz seviyelerinden bir miktar yükselmişti.

Bolton bu soruya "Verdikleri söz Türkiye'nin ekonomisini etkileme konusunda tamamen kifayetsiz. Bunun kesinlikle bir faydası olmayacak" diye yanıt verdi.