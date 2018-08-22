Uber cinsel tacize uğradığını söyleyenlerle anlaştı: 1,9 milyon dolar tazminat ödeyecek

Telif hakkı Getty Images

Uber birden fazla cinsel taciz ve ayrımcılık suçlamasına karşılık uzlaşma yolunu seçerek bu suçlamaları yapanlara tazminat ödemeye karar verdi.

Şirket anlaşmaya yakın olduğunu, cinsel tacize uğradığını söyleyen 56 mevcut ve eski çalışana 1,9 milyon dolar ödeyeceğini açıkladı.

Cinsel yönelimleri ve ırkları nedeniyle ayrımcılığa uğradığını söyleyerek toplu dava açan 485 kişiye ise kişi başı ortalama 11.000 dolar tazminat ödenecek.

Toplu dava Latin kökenli iki mühendis tarafından açılmış, mühendisler beyaz, Asyalı ve erkek iş arkadaşlarına göre daha az maaş aldıklarını söylemişlerdi.

İkili yasal süreci Ekim 2017'de başlatmış, ırkları ve cinsel yönelimleri nedeniyle ayrımcılık ve hasmane çalışma ortamıyla karşılaştıklarını savunmuştu.

Şirketin davacılarla uzlaştığı tazminat miktarının mahkeme tarafından da onaylanması gerekiyor. Bu süreçte davacılar miktara itiraz etme hakkına da sahip. Şu ana kadar itiraz eden kimse olmadı.

Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Uber, ödeyecekleri miktarın "adil, makul ve yeterli" olduğunu söyledi.

Çalışanların avukatlarından Jahan Sagafi, şirketin üç yıl boyunca insan kaynakları konusunda atacağı adımları takip etme haklarının da olacağını açıkladı.

Bu davanın dışında Uber ABD'li makamlar tarafından cinsel yönelim ayrımcılığına karşı soruşturuluyor. Uber'in insan kaynakları yöneticisi Liane Hornsey, ırk ayrımcılığı şikayetlerini nasıl ele aldığını inceleyen bir iç soruşturmanın sonucunda istifa etmişti.

Varılan anlaşma 6 Kasım'da ABD'nin California eyaletinde mahkemeye sunulacak.