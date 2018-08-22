Telif hakkı Lebanese Muslim Association Image caption Bayramda yapılan yağmur duasına binlerce Müslüman katıldı

Avustralya'da on binlerce Müslüman bayram namazından sonra, ülke tarihideki en büyük kuraklık için yağmur duasına çıktı.

Lübnanlı Müslümanlar Derneği'nin (LMA) girişimiyle, çiftçiler ve kuraklıktan etkilenen diğer kişilerle "dayanışma ve birlik' için ülke genelindeki 16 camide eş zamanlı olarak dualar okundu.

Telif hakkı LMA Image caption Yağmur için Sidney'deki Lakemba camiinde dua edildi

Çiftçiler için para toplandı

Sydney'de Lakemba camiindeki duaya yaklaşık 30 bin kişi katıldı, kuraklıktan zarar gören çiftçiler için para toplandı.

LMA Başkanı Samier Dandan, "Avustralyalılar ailesi olarak yardıma muhtaç olanlarla dayanışma için üzerimize düşeni yapmalıyız" dedi.

Ülkenin en kalabalık eyaleti New South Wales dahil ülkenin büyük bölümünde bir süredir ağır bir kuraklık hüküm sürüyor.

Telif hakkı EPA Image caption Bir çok eyalette çiftçiler hayvanlarını beslemekte güçlük çekiyor

Komşu eyelet Queensland'ın yarısıyla, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde de uzun bir süredir yağmur yağmıyor.

New South Wales Çiftçiler Birliği Başkanı Kathleen Curry, destekleri için Müslümanlara teşekkür etti.