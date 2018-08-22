Telif hakkı Hollanda Polisi Image caption Nicky Verstappen 1998 yılında, henüz 11 yaşındayken bir yaz kampında kaybolmuş, ertesi gün kamp yakınlarında cesedi bulunmuştu.

Hollanda'nın güneyindeki Limburg eyaletinde 1998 yılında öldürülen 11 yaşındaki bir çocuğun katil zanlısı, 20 yıl sonra DNA testleri sonucu tespit edildi. En son Fransa'ya gittiği belirlenen Jos Brech adlı 55 yaşındaki zanlı hakkında uluslararası yakalama emri çıkarıldı.

Nicky Verstappen adlı 11 yaşındaki çocuk, 10 Ağustos 1998 tarihinde, Brunssumherheide kasabasındaki bir yaz kampında kayboldu.

Bir gün sonra da kamp yakınlarında Verstappen'in cesedi bulundu.

O günden bu yana çok sayıda kişiyi sorgulayan polis, çocuğun katiline ulaşamadı.

Ancak son 6 ayda yaklaşık 15 bin erkeğin gönüllü olarak katıldığı Hollanda'nın en kapsamlı DNA araştırması, 20 yıl önce işlenen cinayeti aydınlatmışa benziyor.

Tarama sırasında, Verstappen'in giysilerinde bulunan DNA örneğinin, Nisan ayından bu yana haber alınamayan Jos Brech'inkiler ile eşleştiği belirlendi.

Telif hakkı Hollanda Polisi Image caption Jos Brech

Bir süre izci liderliği yapmış

Aslında DNA örneğini Brech değil, onun ailesi verdi.

Polise göre zanlı Brech'in, ölmeden birkaç saat önce Hollandalı çocuğun yanında olduğunu kesin.

Fransız polisi ile birlikte Brech'in kaldığı adrese baskın yapan Hollanda polisi zanlıyı bulamadı. Polis, Jos Brech'in fotoğraflarını birçok ülkede dağıtarak, uluslararası yakalama emri çıkardı.

Cinayetin işlendiği dönemde Limburg eyaletindeki Simpelveld'de yaşayan Brech, bir süre izci liderliği ve çocuk oyun kreşinde öğretmenlik yapmış. Daha sonra Avrupa ülkelerine geziler düzenleyen zanlı, geçen yıl Fransa'ya yerleşmiş.

Daha önce 2 kez sorgulanmış

Limburg polisine göre, zanlının adı 1985 yılında cinsel bir suç nedeniyle gündeme geldi ancak yeterli kanıt bulunamadığı için Brech hakkında dava açılmadı.

Brech'in, Nicky Verstappen cinayetinin işlendiği günlerde, 12 Ağustos 1998'de yaz kampı civarında olduğu belirlendi.

Bu nedenle Limburg polisi tarafından cinayetle ilgili olarak iki kez ifadesi alınan Brech yeterli kanıt bulunamadığı için serbest bırakıldı.

Limburg polisinin, 20 yıl önce işlenen cinayetin aydınlatılması ile ilgili olarak Maastricht kentinde düzenlediği basın toplantısına ise Nicky Verstappen'in annesi de katıldı.

Oldukça duygusal bir konuşma yapan anne, Hollanda'nın en ünlü polis adliye muhabiri ve program yapımcısı Peter R. de Vries'e teşekkür etti.

Acılı anne, "Siz olmasaydınız bu cinayet asla çözülemezdi. Tatilleriniz de dahil olmak üzere her zaman bizim yanımızda oldunuz ve konuyu gündemde tuttunuz" dedi.

Hazırladığı televizyon programı ile suç dosyalarının aydınlatılmasına katkıda bulunan Hollandalı gazeteci ise polis ve savcının 20 yıldır inatla sürdürdüğü mücadelenin meyvesini verdiğini söyledi.