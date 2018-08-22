Suudi Arabistan'da ilk kez bir kadın insan hakları aktivisti idam cezasıyla karşı karşıya

Telif hakkı Getty Images Image caption Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman

Suudi Arabistan'da aralarında bir kadının da bulunduğu altı insan hakları aktivisti için idam kararı istendi. İnsan hakları örgütleri, Şiilerin çoğunlukta olduğu doğudaki Katif kentinde hükümet karşıtı gösterilere öncülük etmekle suçlanan İsraa al-Ghomgham'ın ülkede idam edilecek ilk kadın aktivist olabileceği uyarısında bulundu.

İnsan hakları izleme örgütü Human Rights Watch'un Orta Doğu Direktörü Sarah Leah Whitson, "Her idam dehşet vericidir. Ama hakkında şiddet içeren bir suçlama bile bulunmayan İsraa al-Ghomgham gibi aktivistler için idam istenmesi çok korkunç" dedi.

Merkezi Berlin'de bulunan Avrupa Suudi İnsan Hakları Örgütü'nün (ESOHR) Direktörü Ali Adubisi de İsraa al-Ghomgham'ın idam edilmesinin "çok tehlikeli bir emsal oluşturacağını" söyledi.

Karar duruşması 28 Ekim'de

Üç yıl önce evinde eşiyle birlikte gözaltına alınan 29 yaşındaki Al-Ghomghan'ın 6 Ağustos'ta Riyad'da terör suçları mahkemesine çıkarıldığı ve savcılığın idam istediği belirtiliyor. Karar duruşmasının 28 Ekim'de yapılacağı söyleniyor.

Ülkede idam kararları, Kral'ın onayından sonra infaz ediliyor. İnfazlar genellikle idam mahkumlarının başları kılıçla kesilerek gerçekleştiriliyor.

İsraa al-Ghomghan, Kral'a itaatsizlik ve Şii'lere yönelik ayrımcılığa son verilmesi ve siyasi tutukluların serbest bırakılması talebiyle eylem yapan hükümet karşıtı göstericilere destek vermekle suçlanıyor.

Ülkede parti kurmak ve protesto düzenlemek yasak

Mutlak monarşiyle yönetilen Suudi Arabistan'da siyasi parti kurmak yasak ve protestolara izin verilmiyor.

Ülkede Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın girişimiyle son birkaç yıl içinde bir dizi önemli reform adımı atıldı.

Ancak bu süreçte çok sayıda din adamı, entelektüel ve ve kadınların araba kullanma hakkı için kampanya yürüten kadınlar dahil pekçok kişi gözaltına alındı.

Katif'te 2011'den beri aralıklarla gösteriler düzenleniyor.

Buradaki Şii azınlık, Sünni makamların ibadetlerine müdahale ettiğini, iş ve eğitimde eşitsizliğe maruz kaldıklarını öne sürüyor. Hükümet ayrımcılık suçlamalarını reddediyor.

Suudi Arabistan'da daha önce bazı Şii aktivistler idam edilmişti. Riyad, İran'ın bölgedeki Şiileri kışkırttığını öne sürüyor.