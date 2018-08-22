Telif hakkı PA Image caption Reklamdan bir ekran görüntüsü. Altyazının en altında teklifin Eylül ve Ekim aylarında geçerli olduğu yazıyor

Eylül ve Ekim ayları için Türkiye'de yaz tatili satan bir acentenin televizyon reklamı, İngiltere'de yasaklandı.

Seyahat acentesi TUI'nin reklamında "Bu yaz Türkiye'yi 279 sterlinden başlayan fiyatlarla keşfetmek için geç değil. Sizi merkeze alan müthiş yaz tatilleri" ifadelerini kullanıyordu. Reklamın izleyicilerinden biri, yanıltıcı olduğu gerekçesiyle şikayette bulunmuştu.

Haziran ayında yayınlanan reklamı inceleyen Reklam Standartları Kurumu (ASA), reklamın bu haliyle yanıltıcı olduğunu söyledi ve yayınlanmasını yasakladı.

ASA tüketicilerin "yaz tatili" kavramını duyduklarında bu fiyatların Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında geçerli olacağını düşüneceklerini, reklamın bu nedenle yanıltıcı olduğunu açıkladı:

"İzleyicilerin genelde yaz mevsimi olarak değerlendirdikleri periyodun dışındaki tatillerin 'yaz tatili' olarak adlandırılmaması gerektiğini TUI'ye ilettik."

Telif hakkı PA Image caption Reklamda kumsaldan denize koşan gençlerin görüntüleri de yer alıyordu

TUI'nin reklam denetim ajansı Clearcast, ASA'ya verdiği savunmada en uzun gün ile sonbahar ekinoksu arasında yer alan astronomik yaz mevsiminin 21 Haziran 23 Eylül ayları arasında yaşandığınıve bu yüzden reklamın bir kısmının yazın sayılabileceğini söylemişti.

TUI ise yaz tatili dönemini 1 Nisan - 31 Ekim tarihleri arası olarak tanımladıklarını belirtmişti.

TUI kararın ardından ASA'nın kararını derhal dikkate aldıklarını ve reklamı düzeltmek için çalışmalara başladıklarını duyurdu.