Uluslararası Para Fonu (IMF)'nin "Enflasyon bu yıl yüzde 1 milyona çıkabilir" uyarısı yaptığı Venezuela'da halk komşu ülkelere kaçmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yükek Komiserliği'ne (UNHCR) göre 2014'ten bu yana 2 milyon 300 bin Venezuelalı ülkeyi terk edip başka ülkelere gitti.

UNHCR, göçü "Latin Amerika tarihinin en büyük toplu göçlerinden biri" olarak nitelendirdi.

Komşu ülkeler arasında 1 milyon kişi Kolombiya'ya geçerken, 500 bin kişi de Ekvador'a sığındı.

Brezilya'dan ise Venezuelalı göçmenlere saldırı haberleri geliyor.