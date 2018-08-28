Almanya'da Erdoğan heykeli tartışma yarattı

Almanya'nın batısındaki Wiesbaden kentindeki bir bienal 'kötü haberler' başlığıyla ziyarete açıldı. Bienal kapsamında kentin Almanya'nın Birliği Meydanı'nda sergilenen bir heykel tartışma yarattı. Heykelin önünde 'basın özgürlüğü' yazılı bir not yer alıyor.

Türkiye kökenli ziyaretçiler, Pazartesi açılan Cumhurbaşkanı Erdoğan heykelini beğendiklerini söyledi. Wiesbaden'de yaşayan Samet Ayyıldız, "O benim cumhurbaşkanım. Cumhurbaşkanımın heykelini görmek güzel bir duygu" dedi. Bir başka Wiebadenli Dieter Laun ise "Bu sanat değil. Bu Türklerle Almanlar arasındaki iyi ilişkilere zarar verme amaçlı bir provokasyon" yorumunu yaptı.

Eleştirilere yanıt veren Bienal Direktörü Uwe Eric Laufenberg ise "Erdoğan'ın tartışmalı bir figür olarak algılanması normal. Bizim bu ülkede onu tartışmamıza izin veriliyor ama başka ülkelerde verilmiyor olması çok üzücü" dedi.

Bienal 28 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında ziyarete açık kalacak.

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