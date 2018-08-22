Hollanda hükümeti, aşırı sağcı lider Wilders'in 'Muhammed Peygamber karikatür yarışması' nedeniyle endişeli

Telif hakkı AFP Image caption Aşırı sağcı Wilders'in partisi PVV, İslam karşıtı propaganda filmi de hazırlamıştı.

Hollanda'da ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wildersparlamento binasında sergilenecek olan bir 'Muhammed Peygamber karikatürü yarışması' düzenlemeye hazırlanıyor.

Hükümet ise bu yarışmanın başta yurtdışında yaşayan Hollandalılar olmak üzere, ülkenin güvenliğine yönelik tehdide yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Hollanda basını Dışişleri Bakanı Stef Blok'un, karikatür yarışması konusunda bir çözüm arayışı içine girdiğini yazıyor.

Özellikle Pakistan'da Wilders ve Muhammed Peygamber konulu karikatür yarışmasına yoğun tepki söz konusu. Hollanda'nın İslamabad Büyükelçisi, geçen hafta Pakistan Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak bir nota verilmişti.

Pakistan hükümeti, Wilders'in İslam dinine hakaret ederek suç işlediğini ifade etti ve başkent İslamabad'da binlerce kişi, Hollandalı aşırı sağcı lidere yönelik protesto gösterisi düzenledi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Blok'a göre, Muhammed Peygamber konulu karikatür yarışmasına gelen tepkiler, diğer İslam ülkelerinde de artıyor.

Bu nedenle Hollanda hükümeti, gelişmeler karşısında ne gibi adımlar atılması gerektiğini tartışacak.

Telif hakkı Getty Images Image caption Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, ifade özgürlüğünün önemine işaret etse de 'Hollanda vatandaşlarının güvenliğini de düşünmeliyiz' diyor.

Dini değerler ve ifade özgürlüğü

Dışişleri Bakanı Blok, Bakanlar Kurulu'nun konuyu kısa süre içerisinde görüşeceğini ve bir orta yol bulunacağını ifade etti.

Blok, düşünce özgürlüğünün Hollanda'nın temel değerlerinden birisi olduğunu belirterek bunun için gerekli alanın yaratılması gerektiğini vurguladı. Ancak Hollanda Dışişleri Bakanı, güvenlik konusunun da göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguluyor.

Hükümet, özellikle Müslüman nüfusun çoğunluğu oluşturduğu ülkelerde yaşayan ya da çalışan Hollandalıların güvenliğinin önemli olduğunu ifade ediyor.

Dışişleri Bakanlığı, Wilders'in düzenlediği yarışmaya tepki gösteren ülkelerle yakın temas içinde olacak. Karikatür yarışmasının, Hollanda hükümetinin görüşlerini yansıtmadığı ısrarla vurgulanacak.

Hollanda, Wilders tarafından 2008 yılında yayınlanan ve Kuran'a hakaret ettiği gerekçesiyle eleştirilen "Fitna" adlı filme yönelik tepkiler üzerine de, benzer bir diplomatik adım atmıştı.

Lahey yönetimi, bunun hükümet politikalarından farklı bir girişim olduğu anlatılmıştı.

Wilders: 200 karikatür gönderildi

PVV lideri Wilders, 2 ay önce Muhammed Peygamber konulu bir karikatür yarışması düzenleyeceğini açıkladı. Yarışma ve sergi, güvenlik gerekçesiyle parlamentoda yapılacak. Hollanda Parlamentosu'nda temsil edilen siyasi partilerin, yılda 1 gün meclis binasında etkinlik düzenleme hakkı bulunuyor.

Aşırı sağcı parti, bu hakkını karikatür yarışması için kullanmayı kararlaştırdı. Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörü, karikatür yarışmasının herhangi bir güvenlik sorunu oluşturmadığını açıkladı.

Meclis Başkanı Hatice Arib de, PVV'nin yarışma ve sergiyi sıkı güvenliğe sahip grup salonuna gerçekleştireceği için özel bir izne gerek olmadığını belirtmişti.

Wilders, bu yılın sonlarına doğru yapılacağını belirttiği yarışma için 200 civarında karikatür gönderildiğini açıkladı.

Yarışmanın jüri üyeliklerini Wilders ile 3 yıl önce ABD'deki Garland kentinde düzenlenen ve saldırıya uğrayan karikatür yarışmasında ödül alan Bosch Fawstin yapacak.

Arnavut asıllı Müslüman bir ailede doğan Fawstin, sonradan ateizmi seçmiş. Fawstin'in ödül aldığı yarışmanın sergisine yönelik saldırı girişiminde bulunan iki kişi, polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Olaylı serginin açılışına Wilders de katılmış, saldırı Wilders'in ayrılmasından bir kaç dakika sonra meydana gelmişti.