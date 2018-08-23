Telif hakkı DHA Image caption Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, Pastör Andrew Brunson'ı serbest bırakırsa kriz anında biter" diyen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a yanıt verdi. Kalın, ABD'nin Türkiye'deki hukuki süreci gözardı etmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Kalın, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, Pastör Brunson ile ilgili yargı sürecinin devam ettiğini belirtti.

Kalın, "ABD, Türk yargısının kararına saygı duymalı" dedi.

'Halkbank'a yönelik suçlamalar kabul edilemez'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın mülakatta ABD'de Halkbank'a yöneltilen suçlamaların temeli olmadığını ve bankayı zayıflatmaya yönelik olduğunu söyledi.

İbrahim Kalın, "Bu suçlamalar da kabul edilemez" diye konuştu.

'Ekonomik savaşta hedef alındığımızın kanıtı'

Kalın ayrıca Bolton'ın sözlerinin Trump yönetiminin NATO müttefiki Türkiye'yi ekonomik bir savaşta hedef aldığının kanıtı olduğunu söyledi.

ABD'nin ticareti, gümrük tarifelerini ve yaptırımları küresel bir ticaret savaşı başlatmak için kullandığını belirten Kalın, "Türkiye, dünyanın diğer ülkeleriyle birlikte kısıtlayıcı ve cezalandırıcı önlemlere karşı birlikte çalışacaktır" dedi.

Kalın, ABD'nin izlediği politikaların NATO'nun prensipleri ve değerleriyle de çeliştiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin ekonomik bir savaş başlatmaya niyeti yok ancak Türkiye sessiz de kalamaz" ifadelerini kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da Reuters'a verdiği mülakatta, "Türk hükümeti Brunson'ı serbest bırakmayarak büyük bir hata yaptı" demişti.

Bolton'ın, Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapma sözü ve Türkiye ile Katar merkez bankalarının karşılıklı swap anlaşması ile ilgili yorumu ise "Katarlıların verdikleri söz Türkiye'nin ekonomisini etkileme konusunda yetersiz. Bunun kesinlikle bir faydası olmayacak" olmuştu.