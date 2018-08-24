Telif hakkı EPA Image caption İlk japon kadın pilot Misa Matsushima

Japonya Savunma Bakanlığı'nın kadınlara savaş pilotluğu yasağına son vermesinden üç yıl sonra eğitimini tamamlayarak göreve başlayan ilk kadın pilot Misa Matsushima, hava kuvvetlerinin 'cam tavanını' delmiş oldu.

26 yaşındaki Matsushima gazetecilere "İlkokuldayken Top Gun filmini izlediğimden beri jet pilotu olmak istedim" diyor ve pilot olmak isteyen diğer kadınlara yolu açmak için çok çalışacağını söylüyor.

Şu anda Japon hava kuvvetlerinde üç kadın daha savaş uçağı pilotu eğitimlerini sürdürüyorlar.

Bundan iki yıl önce pilot ehliyeti alan Matsushima, savaş uçağı eğitimini de tamamladıktan sonra ülkenin güneyindeki Miyazaki bölgesinde Nyutabaru hava üssünde görevlendirildi ve önümüzdeki 6 ila 12 ay boyunca burada F-15'lerle uçmayı öğrenecek.

Japon hava kuvvetleri aslında 1993 yılında kadın personel alımını serbest bıraktı fakat kadınların savaş ve keşif uçağı pilotu olması konusundaki yasak üç yıl öncesine kadar devam etti.

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Japon Harp Akademisi'ni bitiren Matsushima önce nakliye uçağı pilotluğu yapmayı düşünmüş fakat 2015'te kadınların savaş pilotluğunun önündeki yasak kaldırılınca fikrini değiştirmiş.

Bu yılın başlarında da Ryoko Azuma Japon donanmasının ilk kadın savaş gemisi komutanı olmuştu.

Azuma şu anda bayrak gemisi İzumo dahil dört savaş gemisinin komutanı ve emrinde 30'u kadın 1000 mürettebat var.

Şu anda Japonya ordusunda görev yapan 228 bin askeri personelin 14 bini yani yüzde 6'sı kadın. Savunma yetkilileri bu oranı 2030 yılında yüzde 9'a çıkarmayı hedefliyor.