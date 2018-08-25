Eagles'ın Hotel California şarkısı ne anlatıyor?

Telif hakkı Getty Images Image caption ABD'de en çok satan albümler listesinde ilk 3 albümden 2'si Eagles'a ait.

Pop müziğin efsane ismi Michael Jackson'ın Thriller albümünün elinde bulunan 'ABD'de en çok satan albüm' rekoru, yakın zamanda country-rock grubu Eagles'ın "En iyi Şarkılar 1971-1975" albümüne geçti.

Eagles'ın en çok bilinen şarkısı "Hotel California", 1977'de yapıldığı için toplama albümde yer almıyor ancak grubun aynı adlı albümü ABD'de tüm zamanların en çok satan üçüncü albümü. Peki Hotel California şarkısını ne anlatıyor?

İngiliz gazeteci ve yazar Alan Connor yorumluyor:

1970'lerin rock yıldızları, turneler sırasında kaldıkları otellerde pek de uslu durmuyordu.

Eagles gitaristi Joe Walsh, Life's Been Good şarkısında otellerde yaptıklarını açıkça anlatıyor; "Otellerde yaşadım, duvarları yoldum. Zararları ödemek muhasebecilerimin işiydi."

Hatta Walsh bir gece Blues Brothers'ın yıldızı John Belushi ile birlikte Chicago'daki Astor Towers otelinde 28 bin dolarlık zarara neden olmuştu.

Konaklama sektörünün kötüye kullanımı aslında biraz da işin şanındandı - Led Zeppelin davulcusu John Bonham Los Angeles'taki Continental Hyatt otelinin koridorlarında, doğum günü için aldığı Harley Davidson motosikletle dolaşmıştı.

The Who'nun davulcusu Keith Moon da Lincoln Continental marka araçla Michigan eyaletindeki Holiday Inn otelinin havuzuna girmişti.

Peki nispeten sakin, daha efendi görünüşlü ve Amerika'ya "Daha rahat olmalıyız" diye seslenen Eagles da bu akıma kapılmış mıydı? Ve grubun en çok bilinen şarkısı Hotel California'nın bu otel çılgınlığı ile bir ilgisi var mı?

Eagles grubunun yaşça büyük üyeleri Glenn Frey ve Don Henley, gitarist Walsh'ın neden olduğu zarara sessizce tahammül ediyordu. Ve yollarda geçen bir hayatı anlatma sırası kendilerine geldiğinde yazdıkları şarkı ile masraf çıkarmaktan çok, bir servet yarattılar.

"Hotel California" sözleri bir süredir Don Henley'ın ağzında dolanıyordu ama bu söz öbeğinin şarkıya dönüşmesi için grubun 1970'ler ortasında hızla ünlendiği bir dönemden geçmesi gerekiyordu.

Telif hakkı Getty Images Image caption 'ABD'de en çok satan albüm' rekoru Eagles'ın "En iyi Şarkılar 1971-1975" albümüne ait.

Eagles üyeleri o dönemde henüz birbirleriyle avukatları aracılığıyla konuşuyor olmasa da, birbirlerine soyadlarıyla hitap ediyorlardı.

Grubun bir diğer gitaristi Don Felder'e, gitarıyla kısa parçalar kaydetme görevi verilmişti.

Felder bir turnedeyken, henüz yeni doğum yapmış olan eşi Susan'dan bir telefon aldı.

Kısa bir telefon görüşmesiydi: "Evden taşınıyoruz." Susan, Los Angeles'ın Topanga Kanyonu'ndaki evlerinin bahçesinde yerde bebeği ile oynarken, yer örtüsünün hemen yanında bir çıngıraklı yılan yuvası fark etmişti.

Susan, oğlunu da alarak hemen evi terk etti ve Malibu'da okyanus kenarında bir ev kiraladı. Don, turneden dönünce onlara katıldı ve o akşam şarkı kaydı üstüne ciddi şekilde çalışmaya başladı.

Cennet gibi bir bahçede beliren yılan, Don Felder'in aklında dönüp duran ritmle tam tamına örtüşen bir imgeydi.

Çaldığı akorların rocktan çok flamenkoya yakın bir yapısı vardı. Şarkı ana ritmin dışında bir vurguyla çalındığında (offbeat) - ki bu yüzden şarkıya geçici olarak Mexican Reggae ismi verilmişti - Frey ve Henley şarkıya olur verdi.

Daha sonra ikili şarkıya o bilindik sözleri ekledi; yorgun bir gezgin grotesk karakterlerin bulunduğu hoş bir yerin büyüsüne kapılır; bu yer hem büyüleyici, hem de ürperticidir ve buraya bir kez gelen bir daha burayı terk edemeyeceğini hisseder.

Hotel California'nın yayınlanmasından bu yana şarkıdaki imgeleri çözümlemeye çalışanlar hayal güçlerini çalıştırıyor ve sözlerden anlamlı bir bütün ortaya çıkarmaya çalışıyorlar.

Ama burada Frey'in sözlerini hatırlamak önemli: "Garip bir şey yaratmak istemiştik, sadece bunu yapıp yapamadığımızı görmek adına."

ABD'de tüm zamanların en çok satan 10 albümü

Eagles, Greatest Hits 1971-75

Michael Jackson, Thriller

Eagles, Hotel California

Billy Joel, Greatest Hits Vol I and II

Led Zeppelin, Led Zeppelin IV

Pink Floyd, The Wall

AC/DC, Back in Black

Garth Brooks, Double Live

Hootie & The Blowfish, Cracked Rear View

Fleetwood Mac, Rumours

Kaynak: Amerikan Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA)

Diğer bir deyişle, Hotel California'nın sözlerinin anlamı gizli olmaktansa "kasıtsız", yani bir şey ifade etmeye çalışmıyor. Frey şarkıda alışkın olmadığı bir ortamda, şahit olduklarını anlamakta güçlük çeken bir adamın içinde bulunduğu atmosferi aktarmaya çalıştığını söylüyor.

Frey şarkı sözleri için ilhamı ise İngiliz yazar John Fowles'in Türkçe'ye Büyücü adıyla çevrilen 1965 tarihli The Magus romanından almış.

Karşıkültürün popüler romanlarından olan Büyücü, bir Yunan adasına giden İngiliz'in gerçeklikle sanrı arasındaki gidip gelmelerini anlatır. Fowles'a göre Büyücü en iyi kitabı değildir ve evrensel bir dille yazılmamıştır.

Aslında garip imgelerden yaratılmış bir kolaj, şarkı sözü yazmanın en iyi yollarından biri olabilir; ama rock müzik dinleyicisi, doğası gereği, sözlerdeki özel anlama bakmayı tercih ediyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption The Eagles'ın Aragon Ballroom, Chicago, Illinois konseri. 26 Nisan 1974

Hotel California'yı anlamlandırmaya çalışırken de benzer işaretler arandı, ortalama bir rock şarkıcısından beklenenlere yönelik anlamlar yüklendi; "Colitaların (argoda marihuana izmariti yerine de kullanılan bir kelime) ılık kokusu" sözleri şarkıdaki kahramanın marihuana içmesi olarak yorumlandı.

"İstediğin zaman hesabı kapatabilirsin ama asla otelden ayrılamazsın" dizesi ise şarkıdaki Hotel'in aslında bir akıl hastanesi ya da bağımlılığı simgelemesi olarak yorumlandı.

Frey, 2003'te verdiği bir röportajda "Şarkı sözü yazarlarının en temel araçlarından biri müphemliktir. Bu çalışıyor, sözler dinleyenin istediği anlamı kazanıyor" demişti.

Hotel California özelinde bu formül işe yaramış gibi görünüyor.

Şarkı Amerikan radyolarında her 11 dakikada bir çalınıyor. Hatta hâlâ o kadar çok çalınıyor ki, Eagles üyeleri birbirlerine açtıkları davaları unutup hep birlikte Meksika'da bu ismi kullanan bir otele dava açtı.

Eagles denese de bir daha Hotel California kadar popüler bir şarkı yapamadı. Hatta bu çabalar onları birbirinden uzaklaştırdı.